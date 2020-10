'Neki učenici odbijaju maske jer su ih tako instruirali roditelji'

Ministar Fuchs je kazao da je u učeničkoj populaciji jedan posto zaraženih korona virusom, i smatra kako je dobar individulani pristup nastavi u školama.

<p>Ministar obrazovanja Radovan Fuchs izjavio je u srijedu da se trenutačno u 83,52 škola u Hrvatskoj nastava održava po modelu "A", odnosno "licem u lice", da je u učeničkoj populaciji jedan posto zaraženih korona virusom, i smatra kako je dobar individulani pristup nastavi u školama.</p><p>Prije početka sjednice hrvatske Vlade ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs izjavio je novinarima da se, prema najnovijim podatcima - onim današnjim, u 83,52 posto škola u Hrvatskoj ili u 1135 škola nastava održava, ako to možemo reći "redovno", po modelu "A", odnosno "licem u lice".</p><p>Model "B" nastave, odnosno mješoviti model - pola nastave kod kuće pola online - provodi se u 89 škola što je 6,55 posto škola u Hrvatskoj. Kombinacija modela "A" i "B" provodi se u 2,5 posto škola što je, rekao je, razmjerno malo dok se model "C" - nastava isključivo online, što znači da su škole kompletno zatvorene, sada provodi u 19 škola što je oko 1,4 posto, i nešto je više nego po prethodnim podatcima.</p><h2>Kombinacija modela "A" i "C" u gradovima s lošom epidemiološkom situacijom</h2><p>Fuchs je izvijestio kako se sada u nekim školama u gradovima s lošom epidemiološkom situacijom pojavljuje kombinacija modela "A" i "C". Po tomu se model "A "- nastava "licem u lice" povodi od prvoga do četvrtog razreda osnovne škole, a razredna nastava od petoga do osmog razreda osnovne škole provodi se online.</p><p>Ministar je rekao kako su trenutačno 143 prosvjetna djelatnika na neki način izvan škole, od njih su 33 djelatnika pozitivni na koronavirus, a ostali su u samoizlolaciji. </p><p>Kada govorimo o djeci i učenicima, Fuchs je izvijestio da su 4384 učenika izvan škole, od njih je na koronavirus pozitivno 294 učenika, a ostali su u samoizolaciji.</p><p>Ocijenio je kako se posljednji tjedan pokazao trend porasta, dodavši da se podatci prate na dnevnoj bazi, a grafikon pokazuje trend i po dobnim strukturama.</p><p>Tako je, rekao je, najmanje djece pozitivne na koronavirus u vrtićkoj populaciji, nešto više ih je od prvoga do četvrtog razreda, a kao što smo i očekivali, u srednjoj školi je najviše učenika pozitivnih na koronavirus koji su, zbog druženja i načina komunikacije izvan škole, vjerojatno više izloženi mogućnosti zaraze.</p><p>Ministar Fuchs dodao je kako se sada radi analiza kakva je transmisija virusa unutar škola, rekavši da je, po svemu sudeći, stanje stabilno i dobro, pa se čak pokazalo da u nekim slučajevima, gdje smo mislili da postoji transmisija, to nije bio slučaj, već je riječ uglavnom o zarazi izvana.</p><h2>Situacija još uvijek dobra; za individualni pristup</h2><p>Ministar smatra kako je situacija još uvijek dobra jer je riječ o jedan posto zaraženih u učeničkoj populaciji te će se najavio je Fuchs, i dalje nastaviti raditi na sličan način koji se, ocijenio je, pokazao dobrim.</p><p>"Ako situacija bude i dalje ovakva, pogotovo u školama, mislim da je dobar ovaj individulani pristup načinu nastave - od škole do škole, od situacije do situacije jer još uvijek imamo više od 80 posto učenika u školama", istaknuo je Fuchs.</p><p>Kada je pak riječ o maskama, ministar obrazovanja smatra da bi, zbog najnovijih zbivanja, bilo dobro da svi nose maske, dodavši kako je Ministarstvo obrazovanja i dalje pri varijanti da, ako je distanca između učenika unutar škole više od dva metra, oni tijekom sata ne moraju nositi masku.</p><p>Ali, objasnio je, smatrate da su primjerene mjere koje donosite u određenom trenutku, odnosno nazovimo to u "relativnoj situaciji".</p><p>Ocijenio je kako je dobro ako se netko zarazi u razrednoj nastavi da i učitelji i učenici nose maske iako to nije propisano. Jer, ustvrdio je Fuchs, to je civilizacijski i kulturološki pristup u trenutku kada smo suočeni s epidemijom i siguran je da više ne bismo trebali polemizirati treba li ili ne nositi maske.</p><p>Na novinarsko pitanje treba li inspekcija provjeravati situaciju u školama vezano za pridržavanje epidemioloških mjera, Fuchs je odgovorio niječno rekavši da bi to značilo da bi "inspektori trebali trčati po školama i provjeravati tko nosi, a tko ne nosi masku". Za to su, ocijenio je, naravno odgovorni djelatnici u školama. Napomenuo je kako sada postoje, a bilo ih je i prije, slučajevi da učenici odbijaju nositi maske kao individualni bunt ili zbog instrukcije roditelja.</p><p>Ipak, Fuchs smatra da će se, s obzirom na postojeću situaciju, "ustabiliti svijest pa će se maske nositi i tamo gdje to čak nije ni propisno".</p>