Škole uvode maske i za male, Ivana Pavić Šimetin: To nismo preporučili, ne trebaju im

Maleni ne znaju pravilno nositi masku i zato ih ne bi trebali nositi ni na hodnicima. Zasad nema pooštravanja mjera u školama, kaže zamjenica ravnatelja HZJZ i ravnateljica Zavoda za školsku medicinu

<p>Dobili smo obavijest od učiteljice da od ovoga tjedna djeca u školi <strong>moraju nositi maske</strong> zbog “pogoršanja epidemiološke situacije”, kaže nam majka četvrtašića jedne zagrebačke škole.</p><p>Porast broja zaraženih i širenje korona virusa definitivno se osjeća i u školama, ali i na fakultetima. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, krajem prošlog tjedna <strong>3108 učenika je bilo u samoizolaciji</strong>, a 210 ih je bilo pozitivno na koronu. Radi se o djeci u dobi od sedam do 19 godina, javljaju iz Ministarstva znanosti i obrazovanja. Pod zdravstvenim je nadzorom i 106 prosvjetnih djelatnika, 87 ih je u samoizolaciji, a 19 ih je pozitivno.</p><p>No većina osnovnih i srednjih škola, njih 84,92 posto, i dalje radi po modelu A, što znači da svi učenici odlaze na nastavu u školu, osim, naravno, onih koji su bolesni ili u samoizolaciji. Nastava po mješovitom, B modelu provodi se u 6,69 posto škola, dok se online nastava u potpunosti, prema C modelu, provodi u 18 osnovnih i srednjih škola (1,32 posto).</p><p><strong>Kombinacija A i B modela</strong> trenutačno se provodi u 31 školi, a kombinacija A i C modela (u potpunosti online nastava za pojedine razrede) u 65 škola.</p><h2>Ne šalju cijele razrede u samoizolaciju</h2><p>Koliko saznajemo od ravnatelja, sve se manje odlučuju za samoizolaciju cijelih razreda, nego se izoliraju pojedinačni slučajevi kako bi se nastava što više zadržala u redovnom obliku.</p><p>Kod zamjenice ravnatelja HZJZ-a i voditeljice Službe za školsku medicinu <strong>Ivane Pavić Šimetin</strong> raspitali smo se hoće li prema školama ići upute za strože epidemiološke mjere. Pitali smo i je li školama preporučeno da đaci od 1. do 4. razreda nose maske.</p><p>- Ne, nismo o tome razmišljali jer oni ne mogu dosljedno nositi maske. Kako saznajemo, u nekim školama traži se da i ta mlađa djeca nose maske po hodnicima, no to nije u našim uputama i preporukama. Ne bismo ni išli u tom smjeru - jasna je Pavić Šimetin.</p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1996868" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-41/pxl-280220-28194190-48tym0s.jpg" title="" width="100%"></x-inline>O maskama odlučuje Nacionalni stožer</h2><p>U <strong>Osječko-baranjskoj županiji</strong> trenutačno su na korona virus pozitivni 25 učenika i dva nastavnika. No ni u ovoj županiji u većini slučajeva ipak nije bilo potrebe za stavljanjem cijelih razreda u samoizolaciju. U samoizolaciji su 338 učenika, 16 nastavnika i dvije osobe koje su nenastavno osoblje, rekli su nam iz Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije. Hoće li i učenici najnižih razreda uskoro morati nositi maske, Županijski stožer nam nije znao reći jer tu odluku treba donijeti Nacionalni stožer. Županijski stožer može preporučiti online nastavu, kao što je bio slučaj sa srednjim školama u Đakovu, ali odluku da se nastava vodi online donose ravnatelji. Situacija u <strong>Splitsko-dalmatinskoj županiji</strong> je trenutačno također povoljna, javljaju nam. Zasad nema razreda u samoizolaciji, nego tek pojedinačni slučajevi, a županijski stožer neće pojačavati epidemiološke mjere.</p>