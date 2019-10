Gadgeti na rubu zaborava, a nekad su bili prava revolucija

Brojne tehnologije pokušavaju se oduprijeti rapidnom razvoju i novitetima, no često to bude neuspješno, pa je tako prije nekoliko dana u Japanu posljednji pager poslao svoj zadnji signal.

Broj pretplatnika srozao se na mizerne brojeve i posljednji japanski operater je odlučio ugasiti ovu uslugu. Pageri su svoj vrhunac imali tijekom 80-ih godina prošlog stoljeća, sa više od 60 milijuna korisnika diljem svijeta. Međutim, sljedeće desetljeće donijelo je mobilne telefone koji su ih doslovno pregazili.

Prošlogodišnje istraživanje iz Velike Britanije pokazalo je tako da 86 djece nije znalo uopće prepoznati pager. No to je samo dio gadgeta koji su onima koji su odrasli u 90-ima, ili koje desetljeće ranije, bili sasvim uobičajeni, dok su danas relikt prošlosti.

Walkman

Sonyjev legendarni prijenosni kazetofon donio je pravu revoluciju u svijet glazbe kad se pojavio 1979. godine. Slušanje glazbe u pokretu ranije je zahtijevalo da teglimo velike kasetofone, a Walkman je bio malen, lagan i omogućio pravu slobodu i privatno uživanje u glazbi. U sljedeća dva desetljeća Sony je isporučio više od 185 milijuna uređaja koji su postali praktično sveprisutni, ali i sinonim za brojne jeftine klonove.

Originalni uređaj imao je brojne nasljednike, poput solarnog ili vodootpornog Walkmana, a kasnije je stigao i Discman koji je omogućio da u pokretu slušamo i CD. I dok CD još ima određenu popularnost, danas je prava sreća naći kuću u kojoj ima funkcionalni kasetofon. Walkman je odradio svoju zadaću i popularizirao tehnologije koje su nam omogućile slušanje glazbe u pokretu, ali u isto to vrijeme se otvorio i put inovacijama poput prijenosnih MP3 playera, iPoda i kasnije pametnih telefona koji su danas praktično jedini uređaj preko kojeg pristupamo glazbenim streaming servisima.

Diskete

Prije dvadesetak godina diskete su se prodavale u milijardama, a danas ih možemo vidjeti jedino na računalima u obliku ikone za spremanje dokumenata. I dok su svima u sjećanju ostale male diskete (3,5 inča), prve diskete bile su grdosije od 8 inča, koje su naslijedile nešto manje od 5,25 inča. One su odigrale ključnu ulogu u razvoju softverske industrije. Omogućile su nam da na njih spremimo i potom kopiramo programe ili igre koji se mogu jednostavno dijeliti i prodavati. Ljudi su mogli i doma spremati svoje dokumente te ih potom koristiti na drugim uređajima. Sony je bio posljednja kompanija koja je 2011. godine odlučila ugasiti proizvodnju disketa.

Videorekorder i VHS

Razvoj interneta i IPTV platformi omogućio nam je da danas na gotovo svim televizijskim kanalima lako možemo 'premotati' vrijeme, odnosno pokrenuti bilo koju emisiju u posljednjih nekoliko dana. Tako više nije ni problem ako nam je na jednom programu film koji želimo gledati baš u vrijeme dok igra naša reprezentacija. A upravo za to nam je služio videorekorder. Svi se sjećamo namještanja i programiranja snimanja, što je izgledalo kao prava muka, samo kako bi snimili film koji je bio usred noći ili epizodu serije koja je bila na programu dok smo u školi. Snimljene emisije poput Hit-Depoa mnogima su u ovim krajevima bile izvor glazbe ako nismo imali satelitsku i pristup Vivi ili MTV-u. No, kraj '90-ih donio je DVD i puno kvalitetniju sliku što je značilo smrt za VHS. I dok DVD i Blu-Ray još žive, njih su pregazili online streaming servisi poput Netflixa, Hulua, Amazona... koji su nam omogućili da za desetak eura budemo jedan klik od gomile sadržaja koji možemo neprestano gutati.

Gramofoni prkose svemu

Gramofoni su desetljećima bili glavni izvor glazbe za milijune, da bi ih novije tehnologije poput kaseta, CD-a ili digitalne glazbe na streaming servisima dogurali praktično do ruba zaborava. Međutim, u proteklih desetak godina oni prolaze kroz drugu mladost.

Gramofonske ploče prvi skok su zabilježile 2007. godine, da bi nakon 2010. taj rast bio stalan i brz. Prije mjesec dana objavljeno je tako i da se očekuje kako će prodaja vinila prvi put nakon 1986. godine premašiti prodaju CD-a.