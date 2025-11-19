Game of the Year 2025: upoznajte 6 kandidata za nagradu The Game Awards
The Game Awards su “Oscari” gaminga koje vodi Geoff Keighley, a pobjednike bira žiri svjetskih medija (90%) uz glasove publike (10%). Ovogodišnji GOTY kandidatima dominiraju akcijsko-avanturistički i RPG naslovi, a favoriti se već naziru u prognozama. Dobitnika doznajemo 11. prosinca. Po prognozama i analizama najčešće se izdvajaju Hades II i Hollow Knight: Silksong, dok Clair Obscur: Expedition 33 važi za iznenađenje koje bi moglo “zapaliti” žiri ako presječe između indie i AA produkcije; Death Stranding 2 donosi najveći “wow faktor” režije. Sve će presuditi završni krug glasanja.
Clair Obscur: Expedition 33 — Lirični francuski RPG s okršajima na poteze i dojmljivom art-direkcijom; miješa poeziju, “soulslike” atmosferu i filmske set-piece prizore, a kritičari ga vide kao “dark horse” kandidata. | Foto: Steam