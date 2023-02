Gameplay iz igre koja smrdi na prevaru: 'Ovi mora da su cijeli budžet utrpali u njene gluteuse'

Nastavlja se misterij oko igre The Day Before, MMO pucačine s elementima preživljavanja u postapokaliptičnom svijetu sa zombijima. Ta je igra trebala izaći 1. ožujka, ali je sve odgođeno.

O svemu je detaljnije pisao HCL, hrvatski gejmerski portal specijaliziran za igre, računalnu opremu, konzole i virtualni svijet, koji tematiku i problematiku, kao i sumnju postoji li ova igra uopće i je li u razvoju ili se radi o velikoj prevarim, prati mjesecima. Ta je igra prošle godine bila na vrhu liste najvećeg broja igrača na Steamu, a sad je misteriozno nestala sa Steama.

Developeri igre, za koje se ne zna jesu li iz Singapura ili Rusije, tvrde da je igra nestala sa Steama zbog tehničke greške, a par sati kasnije stigla je druga verzija priče. Iz studija FNTASTIC tvrde da im je igra blokirana na zahtjev nekoga tko je zaštitio naziv igre 'The Day Before'. Dodali su kako će ih ova blokada usporiti i da bi igra trebala izaći u studenom što je samo povećalo sumnju u gaming svijetu da se radi o prevari i da igra ni ne postoji. No evo nam novog gameplaya. Točnije, deset minuta gameplaya iz igre, a sve je objavio studij koji navodno razvija igru. Ili ju je već razvio. Ili će je razviti. Kako god. Komentari na YouTubeu su hit.

10 minuta gameplaya iz The Day Before

Pa ovo je jogging simulator!

Kad smo kod razvijenosti, pozadina protagonistice koja trčkara s oružjem glavna je tema komentara.

- Ovi mora da su utrpali cijeli budžet u njene gluteuse - piše jedan komentator, a drugi dodaje:

- Nije ni čudo što ima ovakvu pozadinu, pa ovo je jogging simulator! Kako piše HCL, i dalje je sve jako sumnjivo. Netko je primijetio da se ni u jednom trenutku ne vidi više od tri, četiri zombija u isto vrijeme na ekranu.

- Dojmovi gledatelja su podijeljeni. Na službenom kanalu developera Fntastic ova snimka tako ima 9 tisuća negativnih ocjena te 6,6 tisuća pozitivnih. Komentari su, međutim, pretežno negativni i ismijavaju samu igru, nazivajući je simulatorom jogginga - piše HCL.