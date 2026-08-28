Garmin širi liniju satova, stigla dva Fenixa, baterija traje i traje

Garmin je predstavio novu generaciju svojih premium sportskih pametnih satova – fēnix 9 i fēnix 9 Pro. Riječ je o multisport GPS satovima namijenjenima sportašima i korisnicima koji ih žele koristiti i u zahtjevnijim uvjetima, a Pro verzija donosi titansko kućište, veći AMOLED zaslon i mogućnost komunikacije bez pametnog telefona.

Oba modela donose nove mogućnosti za praćenje treninga, uključujući Garmin Epic, značajku koja više aktivnosti može objediniti u jednu cjelinu unutar aplikacije Garmin Connect. Korisnici tako mogu povezati aktivnosti odrađene tijekom više dana, tjedana ili mjeseci, pregledati podatke o zdravlju i performansama, dodati fotografije i podijeliti cijelu priču.

Jedna od novosti su i naprednije metrike izdržljivosti. Zone izdržljivosti i krivulja izdržljivosti trebale bi korisnicima pokazati kako se njihova izdržljivost mijenja kroz vrijeme, uzimajući u obzir tjelesnu spremnost i povijest treninga.

Fēnix 9 dobiva svjetliji AMOLED i brže karte

Fēnix 9 donosi AMOLED zaslon koji je, prema Garminu, dvostruko svjetliji od onoga na prethodnom modelu. Sat ima safirno staklo, nepropusne tipke i namijenjen je korištenju pri ronjenju do 40 metara dubine.

Garmin je unaprijedio i navigaciju. Sat sada ima 50 posto više RAM memorije, dok bi novi sustav za prikaz karata trebao omogućiti pomicanje po njima do 30 posto brže. Tu je i novi perspektivni prikaz koji pruža više informacija o dijelu rute koji se nalazi ispred korisnika.

Ugrađena memorija kapaciteta 64 GB omogućuje pohranu dvostruko više karata nego kod modela fēnix 8, kao i do 7000 pjesama.

Novosti su stigle i za specifičnije treninge. Kod veslanja u zatvorenom moguće je pratiti VO2 Max i krivulju snage, dok su rucking funkcije proširene mogućnošću promjene težine ruksaka tijekom aktivnosti, izvođenja GORUCK treninga te postavljanja ciljanih metrika za teret do 100 kilograma.

Fēnix 9 Pro prvi u seriji s titanijskim kućištem

Fēnix 9 Pro donosi sve mogućnosti standardnog modela, ali i nekoliko značajnih hardverskih novosti. Garmin ga ističe kao prvi model iz serije fēnix s titanskim kućištem.

Pro modeli imaju AMOLED zaslone čija svjetlina doseže do 3000 nita, što bi trebalo olakšati očitavanje podataka i karata na izravnom suncu.

Posebno se ističe model od 51 mm, koji dobiva 1,5-inčni AMOLED zaslon. Garmin navodi da je zaslon 15 posto veći nego na modelu fēnix 8, dok dimenzije kućišta nisu povećane.

Odabrane verzije fēnixa 9 Pro imaju i zaslon sa solarnim punjenjem, a Garmin navodi višetedno trajanje baterije. Integrirana LED svjetiljka također je dobila novi način rada sa zelenim svjetlom, koji je namijenjen korištenju tijekom noći i očuvanju noćnog vida.

Satelitska i LTE veza bez telefona

Jedna od važnijih novosti kod odabranih modela fēnix 9 Pro je ugrađena inReach povezivost. Ona omogućuje komunikaciju bez pametnog telefona, uključujući glasovne pozive, tekstualne poruke i slanje SOS poruka.

Korisnicima je uz aktivnu inReach pretplatu dostupan i Garmin Response, Garminov koordinacijski centar za pomoć dostupan 24 sata dnevno.

LTE povezivost donosi i nekoliko dodatnih mogućnosti. LiveTrack obavijesti mogu se slati kroz aplikaciju Garmin Messenger kako bi odabrane osobe znale kada je korisnik započeo aktivnost i mogle pratiti njegovo kretanje. Nova funkcija Garmin Locate omogućuje dijeljenje lokacije s bliskim osobama, dok se vremenska prognoza za određenu lokaciju može slati izravno na sat putem LTE-a ili satelitske veze.

Prvi put inReach povezivost dostupna je u svim veličinama modela fēnix 9 Pro – 43, 47 i 51 mm.

Baterija traje tjednima

Garmin navodi da fēnix 9 u najvećoj izvedbi može izdržati do 29 dana u načinu rada pametnog sata.

Fēnix 9 Pro s AMOLED zaslonom u najvećoj izvedbi nudi do 31 dan rada, dok verzije sa solarnim punjenjem mogu, prema Garminu, dosegnuti do 57 dana trajanja baterije.

Za oba modela dostupni su i novi ComfortFit remeni od tkanine. Garmin navodi da kombiniraju rastezljivost, mekoću, izdržljivost i otpornost na vlagu, a koriste QuickFit sustav za jednostavnu zamjenu.

Fēnix 9 dostupan je po početnoj cijeni od 999,99 eura, dok cijena modela fēnix 9 Pro počinje od 1099,99 eura.