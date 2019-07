Gdje puniti auto? Od granice pa do Jadrana možete i na struju

Nikola Tesla preradio je automobil Pierce Arrow kako bi se u njemu mogao voziti na struju. Motor je imao 12 vakuumskih cijevi koje su tvorile prijamnik, a navodno je u njemu uspio juriti i 144 kilometara na sat.

Iako taj auto nije zaživio, njegove ideje i ostavština jesu pa su tako u srijedu, na sam rođendan Nikole Tesle, HEP i Ina u ličkom Brinju prezentirali i otvorili jednu od 16 punionica za električna vozila na autocestama.

Te su punionice po prvi puta vlasnicima električnih auta omogućile vožnju od granice sa Slovenijom i Mađarskom do Jadranskog mora, a Hrvatskoj priključak na mrežu punionica za električna vozila na Transeuropskoj prometnoj mreži (TEN-T). Kako bi provjerili je li to zbilja tako, krenuli smo električnim Golfom od graničnog prijelaza Bregana prema moru. Iako je kapacitet njegove baterije ograničen te može s jedim prijeći ispod 200 kilometara, put do punionice na odmorištu Vukova Gorica bio je jednostavan.

Punjenje za 40 minuta

Samo punjenje trajalo je 40 minuta te je ono zasad besplatno za sve vlasnike električnih vozila. Na punionici, naziva Elen, dostupna su tri punjača koja mogu puniti zasad sva vozila dostupna na tržištu, od Tesle, japanskih i europskih automobila. To obuhvaća punjenje istosmjernom strujom, izmjeničnom jednofaznom i trofaznom strujom. HEP i partneri u budućnosti planiraju otvoriti i ultra brze punionice koje će baterije napuniti za svega 15 do 30 minuta.

- Naš je konačni cilj građanima omogućiti sigurnu međugradsku vožnju električnim autima. Postavit ćemo ukupno 57 punionica na hrvatskim autocestama i ostalim prometnicama. Završetkom trenutno aktivnih projekata, HEP-ova će mreža, zajedno s već instaliranim punionicama u hrvatskim gradovima, imati više od stotinu punionica - izjavio je predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić.

Od prvih 16 HEP-ovih punionica na autocestama, 12 ih je postavljeno u suradnji s Inom. Više od 30 punionica za električne aute na autocestama u pravcu mora, ali i u pravcu Lipovca u Slavoniji, bit će instalirano na odmorištima uz postojeće benzinske pumpe Ine. Zasad najpopularnije Elen punionice nalaze se u Zagrebu kraj Gradskog poglavarstva te u Vukovaru gdje je posljednja postaja za one koji odlaze u inozemstvo.

Povezuje srednju Europu

- Drago mi je da možemo proširiti poslovanje Ine, u suradnji s HEP-om, i ponuditi ljudima punjače za električne aute. Želimo biti prvi izbor kupca kupovali od nas benzin, dizel ili struju. Dok se oni pune, vrijeme mogu kratiti pijući kavu - kazao je Sándor Fasimon, predsjednik Uprave Ine na otvaranju u Brinju. Punionice na autocestama dio su ukupnog razvojnog projekta eMobilnosti, kojega je HEP pokrenuo prateći EU direktivu o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva.

Ona do kraja 2020. predviđa dostupnost punionica na svakih 50 kilometara autocesta, u svim mjestima s više od 20.000 ljudi, morskim, zračnim i lukama unutarnje plovidbe, kao i na željezničkim kolodvorima.

- Hrvatska se posljednjih godina pokazala vrlo perspektivnom za razvoj e-mobilnosti, a inicijative poput današnjih kojima se jača infrastruktura za električna vozila zasigurno će doprinijeti bržem razvoju prometnoga sektora - kaže Domagoj Validžić, pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike.