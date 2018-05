Generacija NEXT: Moj pametni kokošinjac sam brine o kokama

Što je to pametni kokošinjac, kako pokrenuti automatizirani ekološki uzgoj pilića i koga nazivamo Generacijom NEXT? Hrvatski Telekom ove je godine po 14. put raspisao donacijski natječaj “Generacija Next“. Prijave su krenule 15. svibnja i traju do 15. lipnja. “Generacija Next“ donira 700.000 kuna u znanja i vještine generacija čije vrijeme tek dolazi.

A upravo neki od klinaca koji imaju šansu osvojiti nagradu i razviti svoje inovativne projekte, razgovarat ćemo na konferenciji “Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska” u ponedjeljak, 28. svibnja, u Obrtničkoj komori Zagreb.

- Ljudi koji imaju domaće životinje moraju stalno biti uz njih kako bi se brinuli o njima. Imaju problem ako moraju otići od kuće na više dana. Ljudi koji žive u gradu, a imaju vikendicu na selu, ne mogu imati domaće životinje. Zato sam osmislila pametni kokošinjac.

Tako razmišlja Nika Bošnjak (14), učenica 8. razreda Waldorfske škole u Rijeci. Ona je sa svojom mentoricom Ivanom Žužić u Centru tehničke kulture Rijeka osmislila i sastavila projekt koji podrazumijeva mnogo više od simpatične kućice za kokice.

- Unutra se nalaze ultrazvučni senzor na vrhu hranilice, dva servo motora, senzor temperature i vlage, senzor za svjetlost, dvije LED-ice koje predstavljaju grijalicu i ventilator te MKR1000 koji upravlja cijelim radom - navodi se u projektu za koji su Nika i Ivana raspisale program za aplikaciju, složile shemu i izradile svaki dio svojeg pametnog kokošinjca.

Pilići i klinci trebaju najbolje

Jednaku kreativnost i inovativnost pokazali su i Maja Pavlić te Mihael Orak uz mentorstvo Romana Rubčića iz Osnovne škole Iver. Oni su razvili “Automatizirani ekološki uzgoj pilića”, za koji su već nagrađeni.

Njihovu kreativnost, upornost, želju za znanjem i primjenom znanja, istraživanjem novoga, uz njihove roditelje, nastavnike i mentore, prepoznali su u Hrvatskom Telekomu.

Digitalne inovacije i istraživački projekti

Na natječaj se mogu prijaviti obrazovne institucije, neprofitne organizacije i zajednice prijavitelja ili partnerski projekti.

U prvoj kategoriji Digitalne inovacije uz Internet stvari traže se konkretna IoT rješenja koja utječu na lokalnu zajednicu - projekte koji otvaraju novu perspektivu u obrazovanju, zdravstvu, prometu i području šire društvene odgovornosti. Predviđeni broj prihvaćenih projekata je 50 u ukupnom iznosu donacije 400.000 kuna.

Druga kategorija su istraživački znanstveni projekti u koje će HT uložiti 300.000 kuna. Traže se projekti koji se odnose na nove tehnološke koncepte koji će unaprijediti, olakšati ili omogućiti bržu primjenu tehnologija 5G, Nb IoT, umjetne inteligencije, virtualne ili nadopunjene stvarnosti.

Izuzetno je važno istaknuti kako su u sklopu ovog natječaja djeca i mentori vođeni kroz cijeli proces, od edukacije, testiranja kroz praksu naučenog pa do same realizacije i prezentacije projekta.

- Ovogodišnji donacijski natječaj ‘Generacija Next’ još smo jače vezali uz naše poslovanje i tehnološke trendove relevantne za budući razvoj društva - poručio je Davor Tomašković, predsjednik uprave Hrvatskog Telekoma.

Članovi Povjerenstva su ključni predstavnici akademskog, političkog, društvenog života te poduzetništva: Tome Antičić, državni tajnik u MZIO, Bernard Gršić, državni tajnik SDURDD-a, Maruška Vizek, ravnateljica Ekonomskog instituta u Zagrebu, Goran Kezunović, ravnatelj CARNET-a, Mislav Grgić, dekan FER-a, Zvonimir Guzović, dekan FSB-a, Neven Vrček, dekan FOI-a, Ivica Puljak s FESB-a, Luka Arbus, direktor tvrtke Pet minuta, Damir Sabol, osnivač tvrtke Photomath, Marko Matijević, osnivač portala srednja.hr i mirovina.hr, Paolo Zenzerović iz IRIM-a, Saša Kramar, član Uprave za poslovne korisnike HT-a, Ana Pauzar, direktorica online poslovanja HT-a te Nina Išek Međugorac, direktorica Odjela korporativnih komunikacija HT-a.

Prijaviti se možete na stranici https://www.generacijanext.hr/donacijski-natjecaj, a prijavljeni projekti koji ispunjavaju kriterije prolaze odabir stručnog Povjerenstva do 2. srpnja. Primatelji donacija bit će objavljeni 5. srpnja na stranici natječaja.

Sve o Generaciji NEXT, uz naše male goste, saznajte na konferenciji “Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska” u ponedjeljak, 28. svibnja, u Obrtničkoj komori Zagreb.

Broj mjesta na konferenciji je ograničen. Prijavi svoj dolazak već danas!

