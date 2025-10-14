Gledate li erotski sadržaj? Ovaj virus vam može stvoriti velike probleme. Evo kako se zaštiti

Novi zlonamjerni softver nazvan Stealerium trese digitalni svijet. Nije riječ o klasičnoj krađi lozinki ili podatka s kartica, već detekciji kada korisnik gleda pornografski sadržaj te paralelno aktivira web kamere i radi snimke zaslona, prenosi LADbible.

Stručnjaci iz Proofpointa identificirali su da Stealerium ne samo da prikuplja standardne informacije poput korisničkih imena, lozinki i podataka o bankovnim računima, nego prati i aktivnosti pregledavanja, traži riječi poput „porn“ ili „sex“, te kad ih uoči – pokreće funkciju “sextortion” i šalje kompromitirajuće sadržaje napadačima putem Discorda, Telegrama ili e-maila.

Put zaraze počinje prilično klasično: phishing poruke maskirane u službene obavijesti (banke, dobavljači, streaming servisi) pozivaju na klik na zaraženu poveznicu ili otvaranje datoteke.

Nakon što se Stealerium usadi u sustav, radi u pozadini — nadzire preglednike, pristupa pohranjenim lozinkama i traži ključne riječi, nadzire aktivnost korisnika te po potrebi koristi web kameru. Ovi “dokazi” potom idu u ruke kriminalaca, koji ih koriste za ucjene i pritisak.

Napadači ciljaju pojedince, ne velike korporacije, radeći na slabostima koje proizlaze iz ljudskog straha i srama. Mnogi žrtve ne prijavljuju takve incidente baš zbog osjećaja srama, što stvara vjetar u leđa kriminalcima da nastave s takvim praksama.

Kako se zaštititi? Prvo, morate biti oprezni sa svakom e-mail porukom: ne otvarajte nepoznate privitke i ne klikajte veze iz sumnjivih pisama. Adresu web stranice uvijek tipkajte ručno. Drugo, fizički prekrijte web kameru kad je ne koristite. Treće, redovno ažurirajte operativni sustav i antivirusne alate, instalirajte sigurnosne zakrpe čim postanu dostupne.