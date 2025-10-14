Obavijesti

ZLONAMJERNI SOFTVER

Gledate li erotski sadržaj? Ovaj virus vam može stvoriti velike probleme. Evo kako se zaštiti

Piše 24sata,
Gledate li erotski sadržaj? Ovaj virus vam može stvoriti velike probleme. Evo kako se zaštiti
Put zaraze počinje prilično klasično: phishing poruke maskirane u službene obavijesti (banke, dobavljači, streaming servisi) pozivaju na klik na zaraženu poveznicu ili otvaranje datoteke

Novi zlonamjerni softver nazvan Stealerium trese digitalni svijet. Nije riječ o klasičnoj krađi lozinki ili podatka s kartica, već detekciji kada korisnik gleda pornografski sadržaj te paralelno aktivira web kamere i radi snimke zaslona, prenosi LADbible.

Stručnjaci iz Proofpointa identificirali su da Stealerium ne samo da prikuplja standardne informacije poput korisničkih imena, lozinki i podataka o bankovnim računima, nego prati i aktivnosti pregledavanja, traži riječi poput „porn“ ili „sex“, te kad ih uoči – pokreće funkciju “sextortion” i šalje kompromitirajuće sadržaje napadačima putem Discorda, Telegrama ili e-maila. 

Put zaraze počinje prilično klasično: phishing poruke maskirane u službene obavijesti (banke, dobavljači, streaming servisi) pozivaju na klik na zaraženu poveznicu ili otvaranje datoteke. 

PODACI Istraživanje: Čak 40 posto 13-godišnjaka preko tri sata dnevno provodi na internetu
Istraživanje: Čak 40 posto 13-godišnjaka preko tri sata dnevno provodi na internetu

Nakon što se Stealerium usadi u sustav, radi u pozadini — nadzire preglednike, pristupa pohranjenim lozinkama i traži ključne riječi, nadzire aktivnost korisnika te po potrebi koristi web kameru. Ovi “dokazi” potom idu u ruke kriminalaca, koji ih koriste za ucjene i pritisak. 

Napadači ciljaju pojedince, ne velike korporacije, radeći na slabostima koje proizlaze iz ljudskog straha i srama. Mnogi žrtve ne prijavljuju takve incidente baš zbog osjećaja srama, što stvara vjetar u leđa kriminalcima da nastave s takvim praksama. 

Kako se zaštititi? Prvo, morate biti oprezni sa svakom e-mail porukom: ne otvarajte nepoznate privitke i ne klikajte veze iz sumnjivih pisama. Adresu web stranice uvijek tipkajte ručno. Drugo, fizički prekrijte web kameru kad je ne koristite. Treće, redovno ažurirajte operativni sustav i antivirusne alate, instalirajte sigurnosne zakrpe čim postanu dostupne.

