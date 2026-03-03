Obavijesti

NXTPAPER S AMOLEDOM

VIDEO Isprobali smo novi TCL ekran za mobitele koji izgleda nestvarno kad ga koristite

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 2 min
8
Foto: Ivan Hruškovec/24sata

TCL je uz Nxtpaper 70 seriju, koja je premijeru već imala na CES-u, prikazao i sljedeću generaciju svojeg ekrana koji izgleda poput papira. Ovdje su ga uparili s AMOLED ekranom i uživo izgleda impresivno, a zna se i kad bi trebao stići na telefone

Na Mobile World Congressu u Barceloni TCL je predstavio jednu od zanimljivijih inovacija u svijetu mobilnih zaslona, spoj vlastite NXTPAPER tehnologije s AMOLED panelom. Riječ je o prvom pokušaju integracije njihove “eye-care” filozofije prikaza s klasičnim AMOLED-om, čime žele ponuditi vrhunsku kvalitetu slike bez kompromisa po pitanju udobnosti za oči. A 

Pokretanje videa...

TCL-ov inovativni ekran 00:27
TCL-ov inovativni ekran | Video: Ivan Hruškovec/24sata

NXTPAPER + AMOLED: kraj izbora između boja i udobnosti

NXTPAPER je do sada bio poznat po LCD zaslonima koji smanjuju naprezanje očiju i oponašaju dojam papira, no ovaj put TCL ide korak dalje. Integracijom s AMOLED-om kombiniraju bogate boje, duboki kontrast i visoku svjetlinu s tehnologijama usmjerenima na smanjenje vizualnog umora. Kako ističu iz tvrtke, cilj je jasan, korisnici više ne bi trebali birati između živopisnog prikaza i zaštite očiju, osobito u vremenu kada je vrijeme provedeno pred ekranima u stalnom porastu.

Svjetlo bliže prirodnom

Ključ napretka leži u unaprijeđenoj CPL (Circular Polarized Light) tehnologiji. Stopa polarizacije podignuta je s 57 na 90 posto, čime se emisija svjetla dodatno približava karakteristikama prirodnog svjetla. Time se želi smanjiti zamor očiju tijekom dugotrajnog korištenja. Smanjena je i razina štetnog plavog svjetla, dodatnih 15 posto u odnosu na NXTPAPER 4.0, na razinu od 2,9 posto. Uz to, sustav “cirkadijalne udobnosti zaslona” automatski prilagođava svjetlinu i temperaturu boje tijekom dana, prateći ambijentalno svjetlo. U uvjetima slabog osvjetljenja svjetlina se može spustiti sve do 1 nita, što bi trebalo omogućiti ugodnije noćno čitanje bez agresivnog blještanja.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Na sajmu smo vidjeli i aktualnu Nxtpaper 70 seriju telefona s najnovijim Nxtpaper 4.0 ekranima

Prvi anti-glare AMOLED u pametnim telefonima

Jedna od važnijih novosti je implementacija anti-glare (AG) tehnologije na AMOLED zaslonu u pametnom telefonu – što TCL navodi kao prvi takav slučaj u industriji. Primjenom nano-matrix litografije smanjuju se refleksije ambijentalnog svjetla, pa bi zaslon trebao ostati čitljiv i na jakom dnevnom svjetlu, bez potrebe za naginjanjem uređaja ili traženjem sjene. Hardverske inovacije prati i adaptivni način čitanja koji automatski prilagođava pozadinsku boju ovisno o uvjetima osvjetljenja, s ciljem zadržavanja konzistentne vizualne udobnosti u različitim okruženjima.

Vrhunske performanse prikaza

Spajanje NXTPAPER tehnologije s modernim AMOLED panelom donosi i ozbiljne brojke: profesionalnu preciznost boja (ΔE<1), 100-postotnu pokrivenost P3 spektra, vršnu svjetlinu do 3200 nita te stopu osvježavanja od 120 Hz. To znači da, barem na papiru, korisnici dobivaju zaslon koji je istovremeno pogodan za gledanje filmova, pregled fotografija i rad na otvorenom, ali i za dugotrajno čitanje.

SATELITSKI SPAS DT zatvara rupe u signalu u Europi uz pomoć Starlinkove satelitske veze na mobitelima
DT zatvara rupe u signalu u Europi uz pomoć Starlinkove satelitske veze na mobitelima

Snaga vertikalne integracije

TCL naglašava da je razvoj ove tehnologije moguć zahvaljujući vertikalno integriranom ekosustavu i suradnji s tvrtkom TCL CSOT, koja stoji iza proizvodnje zaslona. Upravo ta interna sinergija omogućuje kombiniranje naprednih OLED rješenja s NXTPAPER filozofijom prikaza.

Prema podacima analitičke kuće Omdia za 2024., TCL je bio globalni broj jedan po isporukama Mini LED televizora, Google TV uređaja i TV-a dijagonale 85 inča i više, što dodatno potvrđuje njihovu poziciju u svijetu zaslonskih tehnologija.

STIŽE USKORO U TELEFONE Mobilna revolucija: DT ugradio AI asistenta u mrežu, čeka vas u pozivu. Isprobali smo kako radi
Mobilna revolucija: DT ugradio AI asistenta u mrežu, čeka vas u pozivu. Isprobali smo kako radi

A kad ćemo ovaj ekran vidjeti na prvim mobitelima?

Iz TCL-a su nam na sajmu u Barceloni rekli kako bi prvi mobiteli trebali to dobiti do kraja godine, no još nije poznato radi li se o njihovoj sljedećoj Nxtpapr seriji ili o nekom drugom modelu.

