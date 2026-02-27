Globalni top 10 proizvođača auta u 2025.: Po prvi put su unutra čak tri kineska diva

Zaključene su globalne prodajne ljestvice za 2025., nakon što su izašli i zadnji financijski izvještaji velikih grupa. Na vrhu su i dalje poznata imena, ali najveća promjena je ulazak čak tri kineska proizvođača u top 10. BYD je skočio na šesto mjesto, SAIC je sedmi, a Geely deveti, dok je Nissan ispao iz top 10. Podaci u tablici su u milijunima prodanih vozila i temelje se na službenim izvještajima kompanija.