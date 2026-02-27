Obavijesti

Tech

Komentari 1
KRALJEVI PRODAJE ZA 2025.

Globalni top 10 proizvođača auta u 2025.: Po prvi put su unutra čak tri kineska diva

Piše Tin Žigić,
Globalni top 10 proizvođača auta u 2025.: Po prvi put su unutra čak tri kineska diva
10
Foto: Toyota

Zaključene su globalne prodajne ljestvice za 2025., nakon što su izašli i zadnji financijski izvještaji velikih grupa. Na vrhu su i dalje poznata imena, ali najveća promjena je ulazak čak tri kineska proizvođača u top 10. BYD je skočio na šesto mjesto, SAIC je sedmi, a Geely deveti, dok je Nissan ispao iz top 10. Podaci u tablici su u milijunima prodanih vozila i temelje se na službenim izvještajima kompanija.

Admiral
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Vratija se Mate: Moćni Huaweijev telefon u Europi, a satom izazivaju i veliki Garmin
STIŽE GT RUNNER 2

VIDEO Vratija se Mate: Moćni Huaweijev telefon u Europi, a satom izazivaju i veliki Garmin

Glavne zvijezde večeri bili su pametni telefon Mate 80 Pro, kojim se premium Mate serija vraća u Europu nakon trogodišnje stanke, te Watch GT Runner 2
Appleov šef najavljuje veliki tjedan. Stiže MacBook za mase?
KONKURENCIJA GOOGLEU

Appleov šef najavljuje veliki tjedan. Stiže MacBook za mase?

U svojoj objavi na platformi X, Tim Cook je napisao: "Pred nama je velik tjedan. Sve počinje u ponedjeljak ujutro!". Poruku prati i kratki video koji prikazuje animirani Appleov logotip na srebrnoj aluminijskoj površini
Elektro otpis gurnuo Stellantis u gubitak od 20 milijardi eura!
OGROMNA RUPA

Elektro otpis gurnuo Stellantis u gubitak od 20 milijardi eura!

Početkom mjeseca Stellantis je najavio da će otpisati 22,2 milijarde eura u poslovanju s električnim vozilima, istaknuvši prilagodbu ponude potražnji i usklađivanje s novim američkim propisima o emisijama.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026