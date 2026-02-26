VIDEO Vratija se Mate: Moćni Huaweijev telefon u Europi, a satom izazivaju i veliki Garmin

Huawei je u četvrtan u Madridu predstavio cijelu lepezu novih uređaja, jasno signalizirajući da su mu ambicije veće no ikad, osobito nakon što su jučer objavili da su godišnji prihodi stigli do gotovo 128 milijardi dolara. Glavne zvijezde večeri bili su pametni telefon Mate 80 Pro, kojim se premium Mate serija vraća u Europu nakon trogodišnje stanke, te Watch GT Runner 2, specijalizirani sat za trčanje razvijen u suradnji s jednim od najvećih maratonaca svih vremena. Predstavljanje u španjolskoj prijestolnici označava Huaweijev obnovljeni pohod na europsko tržište, unatoč geopolitičkim izazovima s kojima se suočava posljednjih godina.

Pokretanje videa... 03:42 Huawei predstavlja pametni sat namijenjen trkačima, razvijen u suradnji s Kipchogeom | Video: 24sata/Reuters

Mate 80 Pro stiže na globalnu scenu

Mate 80 Pro predstavlja Huaweijev najsnažniji adut u areni pametnih telefona i prvi je model iz te prestižne serije koji su lansirali izvan Kine još od modela Mate 50 iz 2022. godine. Uređaj pokreće kompanijin najnoviji, vlastito razvijeni čipset Kirin 9030 Pro, no za razliku od domaće verzije koja koristi HarmonyOS, globalni model dolazi s operativnim sustavom EMUI 15.0, temeljenim na Androidu.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

U središtu pozornosti je XMAGE sustav kamera, smješten u prepoznatljivi „Dual Space Ring“ dizajn na poleđini. Glavna kamera ima 50 megapiksela s promjenjivim otvorom blende (f/1.4 do f/4.0) i optičkom stabilizacijom. Pridružuju joj se periskopska telefoto kamera od 48 megapiksela s četverostrukim optičkim zumom koji se digitalno može proširiti do 100x, te ultraširoka kamera od 40 megapiksela. Huawei ističe naprednu „True-to-Color“ tehnologiju koja osigurava dosljednu i vjernu reprodukciju boja.

U kućište je ugrađena baterija kapaciteta 5750 mAh, koja podržava punjenje od 100 W. LTPO OLED zaslon zaštićen je drugom generacijom izdržljivog Kunlun stakla, dodatno ojačanog kako bi izdržao svakodnevne izazove.

Sat za pobjednike uz legendarnog Eliuda Kipchogea

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Poseban trenutak događaja bio je predstavljanje sata Watch GT Runner 2, kojim se Huawei nakon pet godina vraća u segment profesionalnih satova za trčanje. Kao globalni ambasador predstavljen je Eliud Kipchoge, dvostruki olimpijski pobjednik i čovjek koji je prvi probio granicu od dva sata u maratonu.

​- Trčanje znači mnogo više od samog brzog trčanja. Vjerujem da je trčanje najljepša aktivnost na svakoj razini. Zajedno s Huaweijem možemo doprijeti do milijuna trkača diljem svijeta i, nadam se, utjecati na njihove živote na lijep i pozitivan način - poručio je Kipchoge.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Watch GT Runner 2 dizajniran je da bude ultimativni partner svakom trkaču. Kućište od legure titanija čini ga iznimno laganim, teži 34,5 grama bez narukvice. Ključna inovacija je nova „3D floating“ antena koja, prema navodima tvrtke, donosi do 20 posto preciznije GPS pozicioniranje, čak i u zahtjevnim urbanim okruženjima s visokim zgradama. Novi „Inteligentni maratonski mod“ funkcionira kao osobni trener na zapešću, nudeći planiranje treninga i vođenje tijekom utrke. Baterija može izdržati do 14 dana s jednim punjenjem, odnosno 32 sata s neprekidno uključenim GPS-om. Partnerstvo sa servisom Curve Pay omogućit će i beskontaktno plaćanje u Europi, a preporučena cijena sata je 399 €.

Novi tableti, slušalice i narukvice

Huawei je u Madridu predstavio MatePad Mini, kompaktni tablet s 8,8-inčnim zaslonom, dizajniran kao izravan konkurent Appleovom iPad Miniju. Predstavljene su i slušalice FreeBuds Pro 5, za koje tvrtka tvrdi da su prve na svijetu s dvostrukim AI sustavom za aktivno poništavanje buke. Luksuzni sat Watch Ultimate 2 dobio je novo „Green“ izdanje s poboljšanim funkcijama za golf, dok je fitness liniju osvježila serija narukvica Band 11 s većim i svjetlijim zaslonom.