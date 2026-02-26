Appleov šef najavljuje veliki tjedan. Stiže MacBook za mase?

Svijet tehnologije bruji o novim Appleovim proizvodima nakon što je izvršni direktor kompanije Tim Cook zagonetnom objavom na društvenim mrežama potvrdio da nas od ponedjeljka očekuju velike novosti. Iako se već tjednima nagađa o novim uređajima, Cookova poruka službena je potvrda da Apple pokreće novi ciklus lansiranja.

Što nam donosi Appleov tjedan?

U svojoj objavi na platformi X, Tim Cook je napisao: "Pred nama je velik tjedan. Sve počinje u ponedjeljak ujutro!". Poruku prati i kratki video koji prikazuje animirani Appleov logotip na srebrnoj aluminijskoj površini, što je odmah potaknulo spekulacije o dizajnu novih uređaja. Umjesto tradicionalnog jednosatnog događaja s prijenosom uživo, Apple se odlučio za strategiju višednevnih objava. Očekuje se da će tvrtka od ponedjeljka, drugog ožujka, putem priopćenja za medije i kratkih videa predstavljati nove proizvode. Vrhunac tjedna zakazan je za srijedu, četvrtog ožujka, kada će se u New Yorku, Londonu i Šangaju održati "Special Experience", ekskluzivni događaj na kojem će odabrani novinari i influenceri dobiti priliku prvi isprobati sve novitete.

Prijenosnik za mase?

Najviše pozornosti privlače glasine o potpuno novom, cjenovno pristupačnom MacBooku. Prema informacijama koje je objavio Bloombergov analitičar Mark Gurman, Apple se sprema ući na tržište jeftinijih prijenosnika s modelom koji bi cijenom konkurirao Chromebookovima i osnovnim Windows laptopima. Ovaj bi uređaj mogao oživjeti ime "MacBook" i bio bi pozicioniran ispod MacBook Air serije, s ciljanom publikom među studentima i obrazovnim institucijama. Kako bi postigao nižu cijenu, koja bi se mogla kretati između 600 i 750 američkih dolara, Apple će navodno napraviti nekoliko kompromisa. Umjesto moćnih M-serije čipova, ovaj bi prijenosnik mogao pokretati A-serijin čip, vjerojatno A18 Pro, posuđen iz iPhone linije. Očekuje se 12,9-inčni LCD zaslon, a kako bi se smanjili troškovi, uređaj vjerojatno neće imati pozadinsko osvjetljenje tipkovnice ni True Tone tehnologiju. Unatoč tome, ne očekuje se kompromis po pitanju kvalitete izrade. Novi MacBook trebao bi zadržati prepoznatljivo aluminijsko kućište, ali u paleti živih boja poput žute, zelene, plave i ružičaste, slično kao i iMac.

Osvježenja za iPad i iPhone

Osim novog prijenosnika, očekuje se i niz nadogradnji postojećih linija proizvoda. Na redu je novi početni model pametnog telefona, iPhone 17e, koji bi trebao zamijeniti prošlogodišnji 16e. Nagađa se da će dobiti snažniji A19 čip, podršku za MagSafe bežično punjenje, a još uvijek se vodi rasprava hoće li zadržati "zub" (notch) ili prijeći na moderniji Dynamic Island. Cijena bi trebala ostati ista kao i kod prethodnika, oko 599 dolara. Osvježenje stiže i u svijet tableta. Osnovni model iPada trebao bi dobiti A18 čip, što je značajno jer bi mu to moglo omogućiti podršku za Apple Intelligence funkcije, koje prošlogodišnji model nije imao. Istovremeno, iPad Air će dobiti nadogradnju na M4 čip, čime će se dodatno približiti performansama Pro modela. Kod oba iPada ne očekuju se veće promjene dizajna.

Što je s moćnijim Macovima?

Appleov tjedan najava neće zaobići ni korisnike koji traže vrhunske performanse. Očekuje se da će 14-inčni i 16-inčni modeli MacBook Pro prijenosnika biti nadograđeni najnovijom generacijom čipova, M5 Pro i M5 Max. Slično se očekuje i za MacBook Air, koji bi trebao dobiti osnovnu verziju M5 čipa. Uglavnom je riječ o očekivanim generacijskim poboljšanjima koja donose više snage i bolju energetsku učinkovitost, bez promjena u vanjskom izgledu uređaja.