Google je u srijedu objavio da je sklopio ugovore o objavi sadržaja s više od 600 medijskih kuća u cijelom svijetu, najavljujući da će za informativni program izdvojiti milijardu dolara.

Izdavači iz desetak zemalja odobrili su objavu sadržaja, a korisnici ga mogu vidjeti u Australiji, Argentini, Brazilu, Njemačkoj, Britaniji i Italiji, objavio je Reuters, navodeći da će tekst objave tokom dana biti objavljen na Googleovom blogu.

U veljači Google je izvijestio da je potpisao ugovore s "više od" 500 medijskih tvrtki.

Googleov je jedini zahtjev da izdavači osiguraju određenu količinu sadržaja dnevno, rekao je čelnik Googla zadužen za News Showcase Brad Bender, dodajući da bi financiranje trebalo pomoći medijskim kućama da zaposle novinare za uređenje sadržaja koji će biti uobličen u 'panele'.

Paneli će se objavljivati u Googleovim aplikacijama News i Discover, rekao je Bender.

Korisnici mogu "pratiti" izdavače da bi od njih dobili više panela. Izdavači, uključujući The Financial Times i The Canberra Times, zajedno generiraju 7.000 panela dnevno i imaju preko 200.000 registriranih pratitelja, navodi Reuters iz Googleovog bloga.

U američkom divu nadaju se da će izdavači s vremenom potaknuti pratitelje da se pretplate na sadržaj ili da će povećati prihode većom gledanošću sadržaja podržanog oglasima.

Googleov program trebao bi trajati do 2023. godine, a kompanija za objavu sadržaja u News Showcaseu planira izdvojiti milijardu dolara. Tvrde da na njemu ne namjeravaju zarađivati.

Odvojeno su sklopili ugovore s medijskim tvrtkama u Francuskoj, s naknadama za sadržaj u rasponu od 1,3 milijuna dolara za novine Le Monde do 13.741 dolar za lokalni list La Voix de la Haute Marne.

Uvjete sporazuma u Francuskoj i drugim zemljama ne žele komentirati, a ističu da nastavljaju pregovarati i s drugim izdavačima, uključujući i one u SAD-u.

Tehnološki div našao se na udaru kritika medijskih tvrtki, koje mu spočitavaju da im preotima prihode od oglašavanja. Facebook i Google zajedno kontroliraju polovinu tržišta digitalnog oglašavanja, ističe Reuters.

Google tvrdi da ne nadziru previše kako medijske tvrtke troše novac.

"Namjera nam je da financiranjem izdavačima olakšamo sudjelovanje u programu, no njegov je krajnji cilj da bude u službi stvaranja održivije budućnosti za informativni sadržaj“, rekao je Googleov čelnik.

Dodaje i da će tvrtka u idućoj fazi uložiti još novca u objavu vijesti.

Priznaje da Google u pri osmišljavanju novog programa nije konzultirao sindikate ni novinarske udruge. Mnogi među njima u SAD-u kritiziraju privatne investicijske fondove zbog kupnji medijskih tvrtki, rezanja troškova i pogoršanja kvalitete sadržaja.

Novinarske udruge moraju s izdavačima razgovarati o tome da bi Googleovo financiranje trebalo rezultirati zapošljavanjem većeg broja novinara, a ne podebljavanjem novčanika vlasnika, poručili su iz američkog softverskog diva.