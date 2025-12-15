Google Karte rade i izgledaju bolje nego ikad, ali u Geminiju

Google je uveo značajnu nadogradnju za svoju AI aplikaciju Gemini, koja u potpunosti mijenja način na koji korisnici pronalaze lokalne restorane, kafiće i znamenitosti. Zaboravite na duge, tekstualne popise; Gemini sada stavlja Google Karte u prvi plan, nudeći trenutačni vizualni pregled koji olakšava planiranje i otkrivanje novih mjesta brže i intuitivnije nego ikad prije.

Ova promjena rješava jednu od glavnih frustracija korisnika. Ako ste ikada pitali Gemini "Gdje je dobar kafić u blizini?" i morali se probijati kroz gomilu teksta prije nego što biste uopće vidjeli kartu, znate o čemu je riječ. Tom je pristupu došao kraj.

Zbogom dosadnim popisima, pozdrav vizualnom iskustvu

Prije ove nadogradnje, odgovori na lokalne upite u Geminiju uglavnom su se sastojali od tekstualnih opisa s malom, često neuglednom kartom na samom dnu. Sada je situacija obrnuta. Čim postavite upit, prvo što vidite je interaktivna karta koja dominira zaslonom, a tek ispod nje slijede detalji.

Ovaj "vizualno-prvi" pristup temelji se na pretpostavci da korisnici žele prvo vidjeti gdje se nešto nalazi prije nego što počnu čitati detalje. Bilo da planirate putovanje u stranu zemlju ili samo tražite mjesto za ručak u svom kvartu, prostorni kontekst je ključan.

Pametne ikone i detaljne kartice

Google nije samo pomaknuo kartu na vrh, već je i temeljito redizajnirao način prikaza informacija. Generičke crvene pribadače koje su označavale lokacije zamijenjene su pametnim, "emoji" ikonama koje odmah daju do znanja gledate li park (ikona drveta), restoran (ikona pribora za jelo) ili kafić (ikona šalice kave). To čini pregledavanje karte preglednijim i bržim.

Ispod karte, svaka lokacija prikazana je kao bogata, detaljna kartica. Umjesto suhoparnog teksta, kartice sada sadrže:

Fotografiju: Obično prva fotografija s poslovnog profila, koja prikazuje vanjski izgled ili interijer.

Ocjenu: Prosječna ocjena korisnika prikazana zvjezdicama.

Sažetak recenzija: Ključne informacije i savjeti izvučeni iz korisničkih recenzija.

"Ljudi najviše pričaju o...": Odjeljak koji ističe fraze koje se najčešće ponavljaju u recenzijama, poput "ugodna atmosfera", "brza usluga" ili "odlična kava".

Osnovne informacije: Radno vrijeme, udaljenost od vaše lokacije i poveznica za pokretanje navigacije.

Što to znači za korisnike i tvrtke?

Tijekom testiranja, upit za "zabavne stvari za djecu u blizini" rezultirao je pregledom igrališta, muzeja i mini-golf terena, pri čemu je svaka opcija imala nekoliko ključnih točaka o tome zašto je dobar izbor. Ovo korisnicima štedi vrijeme i nudi sve potrebne informacije za donošenje odluke unutar same Gemini aplikacije, bez potrebe za prebacivanjem na Karte.

Ova promjena nije važna samo za korisnike. Tvrtke sada imaju još veći poticaj da optimiziraju svoje Google Business Profile stranice. Kvalitetne fotografije, točne informacije i poticanje kupaca na ostavljanje recenzija postaju ključni za vidljivost u ovom novom, AI-pokretanom sučelju.

Iako integracija Karata u Gemini nije potpuno nova, ovo je trenutak kada se prestaje činiti nedovršenom i postaje pravi alat za otkrivanje. Vizualna nadogradnja je definitivno korak naprijed, čineći planiranje i istraživanje jednostavnijim i ugodnijim. Novo sučelje trenutno se uvodi za korisnike engleskog jezika na mobilnim i stolnim verzijama aplikacije, a očekuje se da će uskoro postati dostupno i svima ostalima.