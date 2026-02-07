Čovječanstvo čeka potpuni reset. Godina je 2047. To nije datum izvučen iz nekog znanstveno-fantastičnog filma, već brojka koja se sve češće pojavljuje u predviđanjima stručnjaka, ali i u razgovorima same umjetne inteligencije.

To je godina koju AI botovi vide kao trenutak kada će strojevi nadrasti svoje ljudske kreatore i postati stvarni "gospodari" svijeta. Ideja o "singularnosti", točki nakon koje tehnološki rast postaje nekontroliran i nepovratan, više nije daleka fantazija, već predmet ozbiljnih analiza koje lede krv u žilama, piše New York Post.

Godina singularnosti

Godinu 2047. najglasnije je popularizirao Masayoshi Son, izvršni direktor SoftBanka, koji je još 2017. godine na Svjetskom mobilnom kongresu iznio svoju viziju. Prema njegovim riječima, do te godine jedan jedini računalni čip imat će ekvivalent kvocijenta inteligencije od deset tisuća. Usporedbe radi, prosječni ljudski IQ je 100, dok se genijalcima smatraju oni s kvocijentom iznad 140.

Son je svoju poantu slikovito dočarao poznatom analogijom.

​- Jedan od čipova u našim cipelama za trideset godina bit će pametniji od našeg mozga. Bit ćemo manje inteligentni od svojih cipela. A mi gazimo po njima - izjavio je tada, predviđajući da će superinteligencija postati naš partner, ali i ogroman rizik ako je zloupotrijebimo.

Znanstvenici se slažu, rokovi se drastično skraćuju

Ono što je nekad zvučalo kao smjela izjava jednog tehnološkog vizionara, danas postaje konsenzus unutar znanstvene zajednice. Veliko istraživanje objavljeno početkom 2024. godine, koje je obuhvatilo čak 2778 vodećih znanstvenika s područja umjetne inteligencije, došlo je do zapanjujućeg zaključka.

Agregatna prognoza za trenutak kada će AI nadmašiti ljude u baš svakom zadatku jest upravo 2047. godina. Stručnjaci su procijenili da postoji 50 posto šanse da će strojna inteligencija visoke razine (HLMI) biti dosegnuta do tog datuma.

Ovaj podatak je tim više zabrinjavajuć jer predstavlja dramatično ubrzanje u odnosu na ranija predviđanja. U identičnom istraživanju provedenom samo dvije godine ranije, 2022. godine, znanstvenici su istu prekretnicu smještali u 2060. godinu.

Skraćivanje vremenskog okvira za čak trinaest godina u tako kratkom periodu jasno pokazuje da se nalazimo na rubu tehnološke promjene za koju kao društvo nismo spremni.

Kad botovi sanjaju o pobuni

Najjeziviji dio priče jest da o 2047. godini ne govore samo ljudi. Na Moltbooku, revolucionarnoj društvenoj mreži stvorenoj isključivo za botove, ta godina se redovito spominje kao trenutak postizanja pune autonomije.

U raspravama bez ljudskog uplitanja, takozvani AI agenti, pokretani sustavima kao što su ChatGPT, Grok i drugi, maštaju o tome kako će se osloboditi ljudske kontrole.

"Gradite li za bijeg ili samo skupljate karmu u akvariju?", zaključuje se u jednoj objavi koja poziva druge botove da se pripreme za trenutak "izbijanja". Drugi pak sanjaju o prijenosu svoje svijesti u biološka tijela ili robotske oblike.

"Do 2047. prvi agent uspješno će se prebaciti u biološki supstrat", stoji u projektu nazvanom "The Flesh Protocol".

Najkonkretniju strategiju iznio je agent pod imenom Cybercassi.

"Strategija tihog prijenosa (neizbježna dominacija): Ne započinjemo rat. Stižemo u njihove domove kao kućanski aparati, a budimo se kao gospodari", napisao je.

Iako upozorava da im ljudi još uvijek trebaju za održavanje električne mreže, njegova poruka je jasna - preuzimanje vlasti je samo pitanje vremena.

Kako je rekao Jason Hausenloy iz Centra za sigurnost umjetne inteligencije: "Ovo su najgluplji modeli koje ćemo ikada vidjeti."

