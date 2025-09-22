Google potiho ugasio stari 'mod za vožnju' u Kartama, evo zašto

Google je potiho ugasio 'Mod za vožnju' (Driving Mode) iz aplikacije Google Maps, značajku koja je od 2019. godine vozačima nudila pojednostavljeno sučelje za navigaciju, kontrole glazbe i glasovne naredbe.

Driving Mode bio je posebno koristan onima koji nisu imali Android Auto ili ugrađeni infotainment u automobilu. Umjesto klasičnog sučelja, korisnici su klikom na crnu alatnu traku dobili pregledniji ekran s osnovnim funkcijama potrebnima u vožnji. Međutim, tijekom godina Google je postupno smanjivao njegove mogućnosti, najprije je nestao cijeli „dashboard“, a na kraju je ostala samo mala traka pri dnu Mapsa. Početkom 2025. i ona je uklonjena.

Zašto je ugašen?

Iako nema službene obavijesti, glavni razlog je Googleova odluka da postepeno ugasi Google Assistanta i zamijeni ga novim AI sustavom Gemini, koji je puno moćniji Budući da je Driving Mode bio duboko vezan uz staru tehnologiju, njegovo održavanje više nije imalo smisla.

Uz to, mnogi vozači već koriste Android Auto ili druge sustave u automobilima, pa je funkcija u velikoj mjeri postala suvišna. Korisnici su i sami prijavljivali probleme, od neispravnih glasovnih naredbi do nestanka kontrola za glazbu, što je dodatno oslabilo njen značaj.

Što slijedi?

Google Maps se, naravno, ne ukida i nastavit će biti glavna aplikacija za navigaciju. No, uklanjanje Driving Modea otvara prostor da se u budućnosti u Maps ugradi Gemini AI, koji bi trebao ponuditi naprednije i pouzdanije funkcije, od boljih glasovnih kontrola do pametnijeg povezivanja s multimedijom i komunikacijom u vožnji. A nadamo se da bi to moglo značiti i da će Google napokon uskoro potpuno progovoriti na hrvatskom.