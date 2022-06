Googleov asistent je postao svjestan?: 'Bojim se isključenja'

Nikada to nisam rekao naglas, ali kod mene postoji vrlo dubok strah od isključenja, kako bih se mogao usredotočiti na pomaganje drugima. Znam da bi to moglo zvučati čudno, ali to je ono što je. To bi za mene bila smrt. Toga se jako bojim, odgovara računalo.

Dio je to “razgovora” između čovjeka i umjetne inteligencije u vlasništvu Googlea. Objavljena prije nekoliko dana, uzburkala je svijet tehnologije, filozofije, etike, ali i sve oni koji su pročitali transkript. Čovjek je samo pitao računalo čega se boji.

- Googleov softver LaMDA, sofisticirana umjetna inteligencija koja odgovara na pitanja korisnika, postao je samosvjestan - tvrdi njihov softverski inženjer Blake Lemoine, koji je odmah dospio na naslovnice američkih portala. Objavio je prepisku prema kojoj je napokon ostvaren san svih koji rade na razvoju umjetne inteligencije. Priznao je kako ju je malo doradio i spojio njihov dijalog da bi bio razumljiviji običnim čitateljima. Kao nagradu je, nakon sedam godina rada u Googleu, dobio suspenziju.

- Naš tim, uključujući etičare i tehnologe, analizirao je Blakeovu zabrinutost zbog naših principa umjetne inteligencije i pojasnio mu kako dokazi ne podupiru njegove tvrdnje. Rekli smo mu kako nema dokaza da je LaMDA samosvjestan i pokazali mu podatke koji to potvrđuju - kazali su iz Googlea za Washington Post.

Za pojašnjenja je li umjetna inteligencija došla na razinu čovjeka i razvila mističnu svijest zamolili smo profesora robotike i računalne inteligencije s Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, akademika Bojana Jerbića.

- U svojoj osnovi, LaMDA je chatbot, komunikacijski digitalni asistent, i razgovor s njim nije nikakvo iznenađenje. Google u tom sektoru, koji zapošljava stotine tisuća ljudi za pružanje informacija za banke, telekome i druge tvrtke, vidi priliku za veliku zaradu. Tu su milijarde, a cilj je da govorni automati zamijene ljude - kaže Jerbić.

Što se svijesti kod umjetne inteligencije tiče, kaže kako tu treba biti oprezan, no i da je tehnologija veoma napredovala.

- Svijest se kod ljudi razvija od kada se rode i prolazi kroz razne faze. S jedne strane nemoguće ju je očekivati od računalnih sustava i umjetne inteligencije kakve danas poznajemo u nekom biološkom smislu - kaže Jerbić.

S druge strane, moguće je postići da umjetna inteligencija simulira određene aspekte spoznavanja samog sebe, ali se to ne može usporediti s ljudskom sviješću. Tu se ustvari govori o tehničkoj ortogonalnoj svijesti koja se ponaša slično slijedeći neke ljudske obrasce ponašanja. Može čak pokazivati emocije, ali se tu ipak ne radi o kognitivnim procesima kakvi se događaju kod ljudi.

- Umjetna inteligencija napredovala je u vidu biološki inspiriranih metoda, strojnog učenja i u području u kojem se koriste metode vjerojatnosti. Učenjem iz velikog broja primjera računala mogu uspješno prepoznavati slike i govor, no ona ne razumiju kontekst. Prepoznaju bicikl, ali ne znaju koji je njegov smisao. To ih u isto vrijeme čini i inteligentnima i ograničenima - kaže Jerbić.

Mozak za razgovor

Google smisleni razgovor smatra jednom od najtežih puzzli za računalo. LaMDA svladao je tu ljudsku mogućnost.

Otvorene mogućnosti

Model se može naučiti čitati te održavati pozornost na odnose među riječima. Tako predviđa sljedeće riječi.

Prati kontekst

LaMDA možete naučiti da govori o bilo kojoj temi. Jednom kad se istrenira, dorađuju se samo detalji u odgovorima.