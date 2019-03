Goran Gavranović: Inovacije zahtijevaju ulaganje u ljude

24sata kao brand svaki dan posjećuje do 2,5 milijuna ljudi. To znači da svaka odrasla/punoljetna osoba kroz web, novine, YouTube ili Facebook čita, komentira, gleda, sharea ili lajka sadržaj koji proizvodimo. Mjesečno ispišemo 6000 tekstova na portalu, još toliko kroz print izdanja, snimimo i izmontiramo 600 videa koje naši čitatelji konzumiraju u vremenu koje je ekvivalent gotovo 600 godina. S tim brojkama apsolutno smo dominantni portal u Hrvatskoj, ali i u regiji.

Te brojke plod su rada, ali i neprestane transformacije koje cijeli tim gotovo svakodnevno provodi. Novinari i urednici koji danas drmaju tržištem novih tehnologija isti su kao i prije 5 godina kada smo brojkama prodanih tiskanih primjeraka rušili sve rekorde na tržištu. Mi nismo mijenjali ekipu koja pobjeđuje već smo pokazali da je dobar sadržaj taj koji pobjeđuje bez obzira kojom se tehnologijom novinar ili urednik služi te bez obzira na kojoj platformi se pojedini tekst objavljuje.

Cilj koji zajednički podupiru svi ljudi je da svaku novu stvar uzimamo i odmah testiramo. Primjerice, kada je 2016. Facebook ponudio opciju live javljanja mi smo odmah startali s live javljanjima. Prvi live koji smo snimali bila je prometna nesreća u središtu Zagreba, samo tri dana nakon što je Facebook tu opciju ponudio na hrvatskom tržištu. Gledanost te nove stvari bila je odlična – gotovo 60.000 ljudi za samo nekoliko minuta 'sirovo' snimljenog materijala. U narednih nekoliko mjeseci svi novinari su prošli edukaciju o osnovama snimanja te su u prvih mjesec dana skupili milijun pregleda. Danas je milijun brojka koju ulovimo u pola radnog vremena. Gledanost naših videa već mjesecima premašuje dva milijuna pregleda na dan.

Da bi se pratile inovacije morali smo ulagati i u ljude i to iz vrlo jednostavnog razloga. Boljih novinara i urednika od onih iz 24sata nema u Hrvatskoj, a to je značilo da im moramo dati najbolje alate i najbolju edukaciju na svijetu. Tako su naši ljudi bili u Googleu, Instagramu, Facebooku, obišli su najjače medijske kuće na svijetu i pokupili najbolje ideje i najjednostavnija digitalna rješenja. No baza je ostala ista. Mi smo ostali isti – beskompromisni u odrađivanju medijskog posla. Tekst, ma o čemu god bio, čak i naizgled najbanalnija crtica obrađuje se maksimalno profesionalno, uz provjeravanje svih činjenica. Fake news koji se raširio svijetom u redakciji 24sata naletio je na zid. Naše je geslo da je bolje biti posljednji u objavi vijesti nego prvi u objavi fake newsa.

Ono po čemu smo od prvog dana prepoznatljivi, a to je jasan, beskompromisan stav kojim ne štedimo nikoga, nastavili smo promovirati i na digitalnim platformama. Za nas nema nedodirljivih lica, nema nedodirljivih političara, pred perima naših istraživačkih novinara svi su isti. Nikoga ne štedimo i jedino kojima mi služimo su naši čitatelji. Od prvoga dana zalagali smo se za pomoć malim, često obespravljenim ljudima. Onima koji čekaju odluku Vlade da bi dobili lijek koji im život znači ili onima koji zapnu u zavrzlamama birokracije. Ili pak ljudima koji godinama traže svoje najmilije. Njima smo odlučili pomoć kroz akciju Nestali. U serijalu tekstova i video materijala objavljujemo priče ljudi koji su izgubili najmilije tijekom Domovinskog rata. Pomogli smo da se posmrtni ostaci nekoliko ljudi, nakon godina neizvjesnosti, napokon pronađu. To su jedini ljudi za koje se beskompromisno borimo, a digitalne platforme i to 'brže' novinarstvo tjera nas, ali i tjera birokrate da brže reagiraju. U tom smislu i nama tehnologije olakšavaju posao.

Zbog svega toga nema potrebe da se poigravamo fake newsom ili clickbait naslovima već povjerenje svojih čitatelja gradimo i njegujemo sadržajem, ponekad dobrom zafrkancijom, ali nikad podilaženjem niskim strastima.

