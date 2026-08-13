Gospodar prstenova se vraća: Zaboravljeni akcijski RPG iznenada dobio novo ruho

Dok su gaming scenom 2011. dominirali divovi poput Skyrima, jedan je akcijski RPG iz svijeta Gospodara prstenova ostao nepravedno u sjeni. Petnaest godina kasnije, The Lord of the Rings: War in the North dobiva drugu priliku. Izdavačka kuća Aspyr Media je bez ikakve prethodne najave na tržište izbacila remasteriranu verziju ove kultne igre. Pod nazivom Legacy Edition, zaboravljeni naslov sada je dostupan za moderne konzole i računala, donoseći nostalgiju, ali i niz prijeko potrebnih tehničkih poboljšanja.

Što je novo pod Kletim gorama?

Aspyr se potrudio modernizirati iskustvo, a ne samo prenijeti igru na novi hardver. Najveća promjena je izvođenje u glatkih 60 sličica u sekundi (FPS), što drastično poboljšava fluidnost borbe koja je srce igre. Osim toga, ispravljeni su brojni tehnički problemi i bugovi koji su mučili originalno izdanje. Tehnički, igra je doživjela značajnu nadogradnju s 32-bitnog na 64-bitni engine te s DirectX 9 na DirectX 12, osiguravajući bolju kompatibilnost i performanse. Sučelje je također redizajnirano za ugodnije korištenje. Što se tiče samog gameplaya, dodana je mogućnost zaključavanja kamere na neprijatelja (lock-on), što olakšava snalaženje u kaotičnim bitkama. Najzanimljivija novost je opcija "hot-swapping", koja igračima u solo modu omogućuje da u bilo kojem trenutku prebacuju kontrolu između tri glavna lika. Legacy Edition donosi i više utora za spremanje pozicije, automatsko spremanje, a verzije za PlayStation 5 i Nintendo Switch podržavaju i upravljanje pokretom (gyro).

Mračnija priča sa sjevera

Originalni War in the North, posljednja igra studija Snowblind (poznatog po klasicima Baldur’s Gate: Dark Alliance i Champions of Norrath), nudio je jedinstven pogled na Rat za Prsten. Priča se odvija paralelno s Frodovim putovanjem prema Mordoru, ali se fokusira na neispričane sukobe na surovom sjeveru Međuzemlja. Igrači ne upravljaju članovima Prstenove družine, već preuzimaju uloge tri nova lika: Dúnedaina Eradana, vilenjakinje Andriel i patuljka Farina u borbi protiv Agandaûra, Sauronova poručnika na sjeveru. Igra je od početka dizajnirana s naglaskom na kooperativno igranje, podržavajući do tri igrača online ili dva lokalno na podijeljenom ekranu, što je u to vrijeme bila velika prednost. Izdvajala se i kao prva igra u franšizi s ocjenom "M for Mature". Prigrlila je osjetno mračniji i krvaviji ton od tadašnjih filmskih adaptacija, prikazujući brutalnost rata bez uljepšavanja i time utrla put kasnijem hitu Middle-earth: Shadow of Mordor.

Od digitalnog zaborava do nade za budućnost

Unatoč svojim kvalitetama, igra je 2011. prošla relativno nezapaženo, uz mješovite kritike i skromnu prodaju. Tijekom godina, War in the North stekao je kultni status "grubog dragulja", no oko 2019. je nestao sa svih digitalnih trgovina zbog isteka licencnih prava s Tolkien Estateom. Godinama je jedini način igranja bio putem starih fizičkih kopija. Njezin iznenadni povratak, koji su fanovi naslutili uočivši skriveni unos u Steamovoj bazi, omogućen je nakon što je Embracer Group 2022. kupio književna prava na Gospodara prstenova. Kako je Aspyr, studio s iskustvom u remasteriranju, u vlasništvu Embracera, pravne prepreke su uklonjene. Ono što dodatno budi optimizam jest Aspyr-ova službena izjava da se "obožavatelji mogu veseliti još klasičnih izdanja iz voljene franšize u budućnosti". Ova najava potaknula je lavinu nagađanja i nadanja da bismo na modernim platformama uskoro mogli zaigrati i druge legendarne naslove poput The Return of the King, Conquest ili strategija iz serijala Battle for Middle-Earth koje obožavatelji prizivaju godinama.













*uz korištenje AI-ja