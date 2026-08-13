Hoće li se gravitacija stvarno ugasiti? Oglasili se iz NASA-e

Društvenim mrežama ponovno se širi bizarna tvrdnja da je planet u srijedu, 12. kolovoza 2026. godine, nakratko trebao ostati bez gravitacije. Ova teorija, povezana s navodno procurjelim NASA-inim projektom poznatim kao "Project Anchor", izazvala je zabrinutost dijela javnosti, no američka svemirska agencija ju je još jednom odlučno demantirala kao potpunu besmislicu bez ikakvog znanstvenog utemeljenja.

Izmišljeni "Projekt Anchor" i predviđanje kaosa

Lažna vijest, koja se periodično pojavljuje u online prostoru, tvrdi da je tajni NASA-in dokument procurio još u studenom 2024. godine. U njemu se, navodno, upozorava da će Zemlja 12. kolovoza 2026. godine doživjeti "gravitacijsku anomaliju" u trajanju od sedam sekundi koja će uzrokovati globalni kaos, masovno uništenje i smrt desetaka milijuna ljudi. Prema tvrdnjama koje se šire u obliku kopiranih objava i videozapisa na Instagramu i drugim platformama, NASA ne samo da zna za nadolazeću kataklizmu, već je i skriva od javnosti. U sklopu navodnog tajnog "Projekta Anchor", vrijednog čak 89 milijardi dolara, agencija navodno priprema posebna podzemna skloništa kako bi zaštitila samo odabrane dužnosnike i stručnjake. Stranica za provjeru činjenica Snopes još je ranije istražila ove navode i ocijenila ih lažnima, izvijestivši kako nisu pronašli nikakve vjerodostojne dokaze da je takav NASA-in projekt ikada postojao ili da je bilo kakav dokument o njemu procurio u javnost. Cijela priča temelji se na potpunim izmišljotinama koje nemaju nikakvo uporište u fizici.

Službeni odgovor iz NASA-e je jasan

NASA je oštro reagirala na ponovno širenje dezinformacija. Viša znanstvena komunikatorica agencije, Karen Fox, izjavila je kako je riječ o staroj teoriji zavjere koja se redovito vraća u javni prostor.

​- Ova bizarna teorija zavjere pojavljuje se svake godine - rekla je Fox za Newsweek.

Agencija je također izdala i službeno priopćenje kako bi umirila javnost i razjasnila znanstvene činjenice. U njemu se naglašava da je gravitacija fundamentalna sila prirode koja je izravno povezana s masom planeta i ne može se jednostavno "isključiti".

"Zemlja neće izgubiti gravitaciju. Zemljina gravitacija, odnosno ukupna gravitacijska sila, određena je njezinom masom. Jedini način da Zemlja izgubi gravitaciju bio bi da Zemljin sustav - kombinirana masa njezine jezgre, plašta, kore, oceana, kopnenih voda i atmosfere - izgubi masu", stoji u priopćenju NASA-e. Znanstvenici pojašnjavaju da je takav scenarij nemoguć i da gravitacija nije prekidač, već neizostavno svojstvo svakog objekta koji posjeduje masu.

Datum nije odabran slučajno: sve se poklapa s pomrčinom Sunca

Zanimljivo je da datum koji se spominje u lažnoj vijesti, 12. kolovoz 2026. godine, ima stvaran astronomski značaj. Na taj dan dogodit će se potpuna pomrčina Sunca, spektakularan nebeski fenomen koji će biti vidljiv duž putanje koja prelazi preko Grenlanda, Islanda, sjeverne Rusije, Atlantskog oceana, Španjolske i malog dijela Portugala. Brojne druge zemlje na sjevernoj hemisferi, uključujući veći dio Europe, moći će vidjeti djelomičnu pomrčinu. To uključuje i Hrvatsku, gdje će fenomen također biti vidljiv u svom djelomičnom obliku. Autori dezinformacija često koriste stvarne i rijetke astronomske događaje kako bi svojim lažnim tvrdnjama dali privid vjerodostojnosti, računajući na to da su takvi fenomeni kroz povijest bili predmet praznovjerja i apokaliptičnih teorija. NASA je i po tom pitanju bila vrlo jasna, naglašavajući da pomrčina nema nikakav mjerljiv utjecaj na Zemljinu gravitaciju.

"Potpuna pomrčina Sunca nema neuobičajen utjecaj na Zemljinu gravitaciju. Gravitacijsko privlačenje Sunca i Mjeseca na Zemlju, koje ne utječe na ukupnu Zemljinu gravitaciju, ali utječe na plimne sile, dobro je poznato i predvidljivo desetljećima unaprijed", zaključuje se u priopćenju agencije.