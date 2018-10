Gradovi budućnosti: pametne ceste, rasvjeta, kante za smeće

Digitalna transformacija događa se danas, nije to stvar budućnost, već naše sadašnjosti, koja se razvija na temeljima implementacije novih tehnologija prilagođenih potrebama građana, u bilo kojem dijelu svijeta oni živjeli. To je bila i misao vodilja SAP-ovog tehnološki opremljenog roadshow kamiona koji je replika njihove Immersive Experience sobe koja posjetiteljima omogućava interaktivno iskustvo u 360 stupnjeva uz zaslone osjetljive na dodir i kontrolu glasom.

Ova softverska kompanija u sklopu europskog projekta The Intelligent Enterprise – Innovation on the Move, predstavila je budućnost i naših gradova, koji zahvaljujući digitalnoj transformaciji i implementaciji postaju, kako ih možemo nazvati, pametni gradovi.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Među primjerima nekih je i grad u našem susjedstvu Novo Mesto u Sloveniji, koji je pametnu tehnologiju, između ostalog, počeo implementirati u svoj sustav javne rasvjete u kojem je rasvjetni stup i nadzorna kamera i gradski 'termometar'. Takvih primjera ima mnogo, od sustava gradske čistoće i mogućnosti koje nude 'pametne' kante za smeće, sa senzorima koji detektiraju što se u njoj nalazi i kada bi ju trebalo isprazniti.

"SAP radi na razvoju takve sadašnjosti zajedničkim pristupom i odgovaranju na potrebe građana u određenom gradu i prema strategiji tog grada kroz Design Thinking metodu. Osnivač SAP-a Hasso Plattner prvi je uložio 30 milijuna dolara u razvoj te tehnologije, i prepustio ju svima, jer je smatrao da će svima pomoći kako bi razvili nove ideje, što je i bit ove tehnologije. Tako SAP i danas funkcionira. Razvijamo sve te ideje i zamisli sa tehnologijom koja nam je na raspolaganju i primjenjujemo za svoje korisnike. U digitalnoj transformaciji tehnologija nije sama sebi svrha, nije poboljšanje poslovnih procesa sama sebi svrha, već je fokusirana na čovjeka. Tako SAP podržava svoju viziju i svoju misiju - Make lives better, make the world run better", naglasila je Sanja Meštrović, Head of transformation management office za CEE regiju. Foto: Matija Habljak/PIXSELL SAP-ovi stručnjaci, a među njima i Rok Magister, CTO za CEE regiju, predstavili su inovativna rješenja koja tvrtkama pomažu da povećaju učinkovitost, a na zadovoljstvo kupaca. Unutar kamiona stvoren je alternativni svijet gdje su posjetitelji mogli vidjeti kako inovacije podupiru život u budućnosti: od digitalnih lanaca opskrbe i pametnih rješenja za osiguravateljsku industriju do holističkog upravljanja ljudskim potencijalima. "Digitalna transformacija se događa sada.Ta budućnost je tu, i mi želimo da naši korisnici uskoče u taj kamion i da se odvezemo zajedno u budućnost", dodaje Meštrović.

Tema: Digital Takeover