ZELENA ENERGIJA

Green Energy Fair krajem listopada u Zagrebu: Što posjetitelji mogu očekivati

Piše Tin Žigić,
Green Energy Fair krajem listopada u Zagrebu: Što posjetitelji mogu očekivati
Green Energy Fair stiže u Zagreb krajem listopada i na jednom mjestu okuplja obnovljive izvore, pohranu energije, e mobilnost i pametna rješenja za domove i poslovanje.

Green Energy Fair je novi događaj posvećen praktičnim rješenjima za energetsku tranziciju, namijenjen i građanima i profesionalcima. Na sajmu se mogu naći izlagači iz područja solarnih elektrana, toplinskih pumpi, baterijskih sustava, punjača za električna vozila i pametnih sustava upravljanja potrošnjom. Uz izložbeni dio ide i program kratkih predavanja i panela, s naglaskom na konkretne savjete i realne troškove ugradnje.

Poseban kutak bit će posvećen e mobilnosti, gdje će se moći vidjeti električna vozila, punionice i rješenja za kućno punjenje. Najavljen je i B2B segment za susrete proizvođača, instalatera, investitora i predstavnika javnog sektora. Za posjetitelje koji tek ulaze u temu, bit će radionice koje objašnjavaju kako planirati kućnu fotonaponsku elektranu ili spremnik energije. Očekuje se dobar presjek domaćih i regionalnih tvrtki, uz nekoliko međunarodnih brendova. Organizatori ističu da je naglasak na stvarnim uštedama, povratima investicije i dostupnim potporama. Planiran je i studentski program te STEM radionice koje populariziraju čistu energiju.

Ulaz za posjetitelje bit će jednostavan, uz brzu registraciju online, a program i karta izlagača objavit će se prije početka sajma.
Ukratko, Green Energy Fair donosi pregled tržišta koji štedi vrijeme i pomaže donijeti pametniju odluku.
 

