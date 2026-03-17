VIDEO Testirali smo Galaxy Buds 4 Pro: Fantastičan zvuk i izgled, najviše vole društvo Samsunga

Samsung je s modelom Galaxy Buds 4 Pro predstavio novu generaciju svojih premium bežičnih slušalica, s fokusom na kvalitetu zvuka, aktivno poništavanje buke i integraciju s Galaxy uređajima. Riječ je o modelu koji želi konkurirati najboljim slušalicama u klasi. Isprobali smo ih tijekom nekoliko dana i ostali oduševljeni zvučnom slikom koju ostavljaju pred vama.

Dizajn i izrada

Samsung je napravio jako dobar korak naprijed s dizajnom novih slušalica. Drške, odnosno nastavci, sada su plosnate s metalnim slojem s vanjske strane i izgledaju sjajno i vrlo ispolirano. A to je i jako dobro za upravljanje gestama jer imate vrlo logičnu površinu za obaviti osnovne radnje.

Same slušalice imaju blago zaobljen oblik koji prirodno sjeda u uho. U praksi to znači da su vrlo udobne i pogodne za dulje slušanje, čak i tijekom višesatnog korištenja. Dolazi nekoliko silikonskih nastavaka za slušalice, ali ovi koji su bili standardno postavljeni su bili baš taman, za moje uho. Ni u jednom trenu nisam imao osjećaj da slušalice klize iz uha, a silikonski nastavci odlično su zatvorili vanjske zvukove.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kvaliteta izrade ostavlja dojam premium proizvoda. Materijali su čvrsti, a završna obrada djeluje vrlo uredno i kvalitetno. Samsung je zadržao i visoku razinu otpornosti na vodu i prašinu pa slušalice imaju IP57 certifikat, što znači da bez problema podnose znoj, kišu ili intenzivniji trening.

Ipak, nekoliko recenzija ističe da sustav nastavaka za uši može biti pomalo specifičan. Iako većini korisnika pristaje vrlo dobro, nekima bi moglo biti teže pronaći idealno pristajanje jer ponuda zamjenskih nastavaka nije posebno široka. To je mali detalj, ali može imati utjecaj na udobnost i stabilnost tijekom aktivnosti.

Uz ovogodišnji model dolazi maleno kućište s kvadratnim prozirnim poklopcem pa možete jednostavno vidjeti jesu li slušalice na mjestu. Slušalice se polažu horizontalno i lako se vade, a kućište podržava bežično punjenje.

Osobno, jajasta kućišta slušalica često djeluju kompaktnije i lakše ih je nositi po džepovima, a bit će zanimljivo vidjeti i kako se plastika poklopca nosi sa svakodnevnim korištenjem nakon nekoliko mjeseci po džepovima i ruksacima. U ovih prvih nekoliko dana i nije bilo nekih tragova korištenja.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Zvuk i ANC

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Najveći adut Galaxy Buds 4 Pro slušalica definitivno je kvaliteta zvuka. Samsung koristi dvostruki sustav zvučnika s odvojenim wooferom i tweeterom, što omogućuje bogatiju i detaljniju reprodukciju nego kod prethodnih generacija, a u Samsungu ističu da je maleni woofer gotovo 20 posto veći. Rezultat je zvuk koji je čist, dinamičan i vrlo dobro izbalansiran.

Bas je snažan, ali ne tako da prevlada nad ostalim zvukovima, a srednji tonovi ostaju jasni i prirodni, posebno kod vokala. Visoki tonovi imaju dovoljno detalja bez da postanu naporni pri duljem slušanju. U svakom slučaju, pravi je gušt bilo slušati In the air tonight na ovim slušalicama ili Get Lucky i Lose yourself to dance.

Ekvilajzer omogućava vrlo detaljnu prilagodbu zuvučne slike, ali i nekoliko unaprijed podešenih modova. Nekako mi je najugodnije bilo s 'Dinamičnim' modom.

Aktivno poništavanje buke također je na vrlo visokoj razini. ANC učinkovito utišava konstantne zvukove iz okoline, poput buke vlaka, aviona ili gradske gužve. Želite li mira i tišine od raznih zvukova dok radite, jako su dobar odabir, no recimo, zvuk moje mehaničke tipkovnice nisu baš potpuno utišali.

No ono što radi fantastično je prebacivanje na ambijentalni zvuk vašeg okoliša čim slušalice detektiraju sirene ili kad krenete pričati. Čim ste stali s razgovorom, slušalice će se za sekundu, dvije ponovo vratiti u svoj ANC mod.

ANC nudi nekoliko razina poništavanja buke i realno i nisam primijetio neku veliku razliku među njima, a i uvijek sam ga držao na maksimumu.

Softver i značajke

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Velik dio iskustva korištenja ovih slušalica dolazi iz softvera. Galaxy Wearable aplikacija omogućuje detaljno upravljanje gotovo svim funkcijama, od prilagodbe razine ANC-a i ambijentalnog zvuka do podešavanja ekvilajzera i gesti na dodir.

Slušalice podržavaju i niz pametnih funkcija, poput automatskog prebacivanja u ambient mode kada počneš govoriti ili prostornog zvuka za gledanje filmova i serija. Praćenje pokreta glave je značajka koja mi se ne sviđa ni na nekim drugim modelima, pa tako ni ovdje nisam imao to uključeno.

Povezivanje je stabilno i brzo, ali najbolje je izvedena integracija sa Samsung uređajima, jer se slušalice automatski povezuju i odmah se njihove kontrole prikažu unutar postavki telefona pa nema potrebe ni da instalirate dodatne aplikacije.

Upravo tu dolazi i najveći kompromis. Iako Buds 4 Pro rade s Android uređajima, puni potencijal dobiva se tek unutar Samsung ekosustava. Neke naprednije funkcije nisu dostupne na drugim telefonima, poput automatskog prebacivanja između Galaxy uređaja. Kod ostalih Androida morate se ručno prebacivati.

Isto tako, imate li kompatibilni Samsung uređaj, možete uživati u SSC UHQ kodeku (24-bit/96 kHz) i boljoj kvaliteti prijenosa glazbe.

Baterija

Trajanje baterije je solidno, ali ne i impresivno. Galaxy Buds 4 Pro nude oko 6 sati slušanja s uključenim aktivnim poništavanjem buke, dok bez ANC-a mogu izdržati sat više. Uz pomoć kućišta dobit ćete još 30-ak sati slušanja glazbe. Neki rivali nude više, no ovo je vjerojatno i više nego dovoljno da ih nadopunite svakih par dana.