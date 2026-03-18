VIDEO Stiže novi BYD model: 'Zvijer' koja se napuni za devet minuta i napada Porsche

Kineski automobilski div BYD sprema se na velika vrata ući na europsko tržište luksuznih električnih vozila sa svojim brendom Denza. Njihov novi model, Denza Z9 GT, izazvao je veliko uzbuđenje najavom tehnološke revolucije koja stiže iz Kine, a koja uključuje i nevjerojatnu tehnologiju punjenja.

Službena europska premijera održat će se osmog travnja u prestižnoj pariškoj opernoj kući Palais Garnier, što je jasan znak ambicija tvrtke u premium segmentu. Denza Z9 GT najavljuje se kao automobil čije karakteristike zvuče kao da su stigle iz budućnosti, s posebnim naglaskom na "Flash Charging" tehnologiju snage 1.500 kW, koja obećava punjenje baterije za manje od deset minuta.

Zvijer na kotačima koja cilja na premium segment

Denza Z9 GT nije samo još jedan električni automobil. Riječ je o "shooting brake" karoserijskoj izvedbi, sportskom karavanu dizajniranom da izravno konkurira etabliranim igračima poput Porsche Taycan Turisma i Zeekr 001. Ispod elegantne vanjštine krije se tehnologija koja pomiče granice. Vrhunska verzija opremljena je s tri elektromotora ukupne snage veće od 960 konjskih snaga (oko 710 kW), što joj omogućuje ubrzanje od nula do 100 km/h za manje od tri sekunde. Ogromna baterija Blade Battery druge generacije, kapaciteta 122 kWh, osigurava domet do 800 kilometara prema WLTP ciklusu. Brend Denza, koji je započeo kao zajednički projekt BYD-a i Mercedes-Benza, sada je pod 90-postotnom kontrolom BYD-a i pozicioniran je kao njihov tehnološki napredan luksuzni brend.

Revolucija punjenja: "Spreman za pet, pun za devet"

Ipak, ono što Denza Z9 GT najviše izdvaja od konkurencije jest njegova tehnologija punjenja. BYD ga promovira pod sloganom "Spreman za pet, pun za devet". U praksi to znači da se baterija može napuniti od 10 do 70 posto za samo pet minuta, što je dovoljno za stotine kilometara vožnje. Gotovo potpuno punjenje, od 10 do 97 posto, traje nevjerojatnih devet minuta. Tvrtka tvrdi da tehnologija ostaje iznimno učinkovita čak i u ekstremnim uvjetima, pa se na temperaturi od -30°C baterija od 20 do 97 posto može napuniti za samo 12 minuta. Sve to omogućuje nova generacija punjača snage 1.500 kW, odnosno 1,5 megavata, što je tehnologija koja daleko nadmašuje sve što je trenutno dostupno na tržištu.

Dolazak ovako napredne tehnologije u Europu postavlja i ključno pitanje: gdje će se takav automobil moći puniti? Trenutno najbrži javni punjači na kontinentu, poput onih na mreži Ionity, nude maksimalnu snagu od 350 do 400 kW, što je višestruko manje od onoga što Z9 GT može primiti. Svjestan tog izazova, BYD je najavio planove za izgradnju vlastite mreže "Flash Charging" stanica diljem Europe. Time slijede strategiju koju je Tesla popularizirao sa svojim Superchargerima, ali s ciljem postavljanja punjača koji su i do četiri puta snažniji.

Službena premijera zakazana za početak travnja u pariškoj operi nije slučajnost. BYD želi naglasiti luksuzni karakter automobila, koji dolazi s posebno dizajniranim Devialet audio sustavom i interijerom koji pruža "akustično iskustvo operne kuće". Dolazak modela Denza Z9 GT stoga nije samo predstavljanje novog automobila, već i snažna poruka europskim proizvođačima da kineska autoindustrija više ne konkurira samo cijenom, već i vrhunskom tehnologijom.