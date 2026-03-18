VIDEO Stiže novi BYD model: 'Zvijer' koja se napuni za devet minuta i napada Porsche

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 2 min
Kineski BYD s luksuznim Denza Z9 GT sprema se osvojiti Europu! Tehnološka revolucija s punjenjem za manje od 10 minuta. Službena premijera u Parizu otkriva budućnost automobila.

Kineski automobilski div BYD sprema se na velika vrata ući na europsko tržište luksuznih električnih vozila sa svojim brendom Denza. Njihov novi model, Denza Z9 GT, izazvao je veliko uzbuđenje najavom tehnološke revolucije koja stiže iz Kine, a koja uključuje i nevjerojatnu tehnologiju punjenja.

Službena europska premijera održat će se osmog travnja u prestižnoj pariškoj opernoj kući Palais Garnier, što je jasan znak ambicija tvrtke u premium segmentu. Denza Z9 GT najavljuje se kao automobil čije karakteristike zvuče kao da su stigle iz budućnosti, s posebnim naglaskom na "Flash Charging" tehnologiju snage 1.500 kW, koja obećava punjenje baterije za manje od deset minuta.

Zvijer na kotačima koja cilja na premium segment

Denza Z9 GT nije samo još jedan električni automobil. Riječ je o "shooting brake" karoserijskoj izvedbi, sportskom karavanu dizajniranom da izravno konkurira etabliranim igračima poput Porsche Taycan Turisma i Zeekr 001. Ispod elegantne vanjštine krije se tehnologija koja pomiče granice. Vrhunska verzija opremljena je s tri elektromotora ukupne snage veće od 960 konjskih snaga (oko 710 kW), što joj omogućuje ubrzanje od nula do 100 km/h za manje od tri sekunde. Ogromna baterija Blade Battery druge generacije, kapaciteta 122 kWh, osigurava domet do 800 kilometara prema WLTP ciklusu. Brend Denza, koji je započeo kao zajednički projekt BYD-a i Mercedes-Benza, sada je pod 90-postotnom kontrolom BYD-a i pozicioniran je kao njihov tehnološki napredan luksuzni brend.

PONUDA HVATA POTRAŽNJU FOTO Zbog ovog hit auta BMW tvornice rade duple smjene
Revolucija punjenja: "Spreman za pet, pun za devet"

Ipak, ono što Denza Z9 GT najviše izdvaja od konkurencije jest njegova tehnologija punjenja. BYD ga promovira pod sloganom "Spreman za pet, pun za devet". U praksi to znači da se baterija može napuniti od 10 do 70 posto za samo pet minuta, što je dovoljno za stotine kilometara vožnje. Gotovo potpuno punjenje, od 10 do 97 posto, traje nevjerojatnih devet minuta. Tvrtka tvrdi da tehnologija ostaje iznimno učinkovita čak i u ekstremnim uvjetima, pa se na temperaturi od -30°C baterija od 20 do 97 posto može napuniti za samo 12 minuta. Sve to omogućuje nova generacija punjača snage 1.500 kW, odnosno 1,5 megavata, što je tehnologija koja daleko nadmašuje sve što je trenutno dostupno na tržištu.

PREOKRET NA TRŽIŠTU AUTOMOBILA Volkswagen se vratio na vrh u Kini, BYD na četvrtom mjestu. Što nam to govori o EV tržištu?
Dolazak ovako napredne tehnologije u Europu postavlja i ključno pitanje: gdje će se takav automobil moći puniti? Trenutno najbrži javni punjači na kontinentu, poput onih na mreži Ionity, nude maksimalnu snagu od 350 do 400 kW, što je višestruko manje od onoga što Z9 GT može primiti. Svjestan tog izazova, BYD je najavio planove za izgradnju vlastite mreže "Flash Charging" stanica diljem Europe. Time slijede strategiju koju je Tesla popularizirao sa svojim Superchargerima, ali s ciljem postavljanja punjača koji su i do četiri puta snažniji.

Službena premijera zakazana za početak travnja u pariškoj operi nije slučajnost. BYD želi naglasiti luksuzni karakter automobila, koji dolazi s posebno dizajniranim Devialet audio sustavom i interijerom koji pruža "akustično iskustvo operne kuće". Dolazak modela Denza Z9 GT stoga nije samo predstavljanje novog automobila, već i snažna poruka europskim proizvođačima da kineska autoindustrija više ne konkurira samo cijenom, već i vrhunskom tehnologijom.

Nemaš Whatsapp? Nije drama. Sad ćete moći slati poruke i onima koji nemaju aplikaciju
GOSTUJUĆI RAZGOVORI

Nemaš Whatsapp? Nije drama. Sad ćete moći slati poruke i onima koji nemaju aplikaciju

Ova novost, koja se trenutačno uvodi ograničenom broju beta testera na Androidu, iOS-u i webu, ima za cilj srušiti barijere u komunikaciji i olakšati interakciju s kontaktima izvan postojećeg ekosustava aplikacije
VIDEO Testirali smo Galaxy Buds 4 Pro: Fantastičan zvuk i izgled, najviše vole društvo Samsunga
GLAZBA SA STILOM

VIDEO Testirali smo Galaxy Buds 4 Pro: Fantastičan zvuk i izgled, najviše vole društvo Samsunga

Samsungove Buds 4 Pro slušalice dobile su odličan dizajn i poboljšani zvuk. Baterija je solidna, a slušalice najviše nude u suradnji sa Samsung telefonima, no ni ostali korisnici neće biti zakinuti
Ovo je pravi pakao: Otkrili su potpuno novi planet. Smrdi po trulim jajima i stijene se tope
IMA SVOJA PRAVILA

Ovo je pravi pakao: Otkrili su potpuno novi planet. Smrdi po trulim jajima i stijene se tope

Sve do sada, znanstvenici su planete poput ovog svrstavali u uredne kategorije: ili stjenoviti svjetovi s tankom atmosferom ili planeti bogati vodom prekriveni dubokim oceanima. No, L 98-59 d ne igra po tim pravilima

