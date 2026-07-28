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Greška koju rade skoro svi: Kada se ovo dogodi trebali bi prestati sa točenjem goriva

Piše Autostart,
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Greška koju rade skoro svi: Kada se ovo dogodi trebali bi prestati sa točenjem goriva
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA
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Vozači masovno rade ovu grešku na benzinskoj: nakon prvog klika još dolijevaju gorivo, a stručnjaci upozoravaju da je korist mala, a rizici nepotrebni

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Mnogi vozači nakon automatskog prekida punjenja ponovno pritisnu ručicu pištolja kako bi u spremnik ugurali još koju litru ili zaokružili račun. Takvo nadolijevanje "do čepa" može izgledati praktično, osobito prije duljeg putovanja, ali donosi vrlo malu korist i nekoliko nepotrebnih rizika. Kada pištolj prvi put pravilno prekine dotok, spremnik je napunjen do razine koju je predvidio proizvođač automobila. Automatski prekid uzrokuje mali otvor pri vrhu cijevi pištolja kroz koji struji zrak. Kada razina goriva naraste dovoljno visoko i prekrije otvor, promjena podtlaka aktivira mehanizam koji zatvara ventil. Pištolj je tako konstruiran da prekine punjenje prije nego što gorivo ispuni cijeli spremnik i grlo za ulijevanje.

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