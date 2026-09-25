GTA 6 dobio kolekcionarski set za 400 dolara, ali tu nema igre

Najveća igra desetljeća, kako mnogi nazivaju Grand Theft Auto 6, dobila je svoju premium ograničenu seriju dodataka. Kolekcija nazvana The Goodtime State - Vice City Collection nudi pregršt predmeta za okorjele fanove, ali uz jednu veliku kvaku, jer samu igru morat ćete kupiti odvojeno.

Što se nalazi u kutiji za 400 dolara

Kako prenosi Top Gear, Rockstar se nada da vam se zaista sviđa fiktivni lik Macca the Gator. Izdavač je objavio sadržaj ovog impresivnog paketa koji je procijenjen na vrtoglavih 400 američkih dolara. U njemu se nalazi čak jedanaest različitih kolekcionarskih predmeta inspiriranih fiktivnom televizijskom emisijom iz svijeta igre.

Foto: Rockstar Games

Među najzanimljivijim predmetima ističe se figura Macca the Gator s posebnim pretincem za skrivanje sitnica. Tu su i mat crne sunčane naočale poznatog brenda Oakley s ružičastim logotipom igre, kao i New Era kapa s detaljima koji podsjećaju na Vice City. Od ostalih dodataka, kupci će dobiti torbicu preko ramena, magnetsko zrcalo, čašicu za kratka pića s likom Chunkee the Manatee, žlicu za miješanje koktela, privjesak za ključeve u obliku žileta, set metalnih znački, paket naljepnica te dvostrani plakat s kartom regije Leonida.

Ciljana publika za ovakav proizvod su najzagriženiji kolekcionari i ljubitelji serijala. Izdavač je u službenoj objavi istaknuo kako kolekcija sadrži "sve što je potrebno za dobar provod, inspirirano popularnom televizijskom emisijom Macca the Gator iz regije Leonida."

Foto: Rockstar Games

Reakcije obožavatelja i visoka cijena

Reakcije velikog dijela publike bile su izrazito negativne. Mnogi obožavatelji kritizirali su iznimno visoku cijenu paketa, a posebno ih je razljutila činjenica da u kutiji nema same igre. Na društvenim mrežama pojavile su se usporedbe u kojima korisnici navode kako predmeti izgledaju poput poklona koji se dijele na dječjim rođendanima, samo što ovdje koštaju 400 dolara. Neki su otišli toliko daleko da tvrde kako sadržaj paketa podsjeća na ostatke promotivnih materijala s korporativnih događaja.

Ovo nije prvi put da Rockstar izdaje kolekcionarski paket koji ne uključuje samu igru. Sličan pristup imali su i s igrom Red Dead Redemption 2. Tada je kolekcionarska kutija stajala 100 dolara, ali također nije sadržavala igru. S druge strane, kolekcionarsko izdanje za Grand Theft Auto V stajalo je 150 dolara i uključivalo je igru, uz dodatke poput sigurnosne vrećice, kape i nacrta karte.

Novi trendovi u industriji videoigara

Praksa prodaje skupih paketa robe odvojeno od same igre postaje sve češća pojava u modernoj industriji. Izdavači se okreću ovom modelu kako bi udovoljili najzagriženijim kolekcionarima koji su spremni izdvojiti veće iznose za fizičke predmete, dok se sama igra prodaje zasebno. Slične pakete imali su i drugi veliki naslovi poput igara Marathon, Diablo četiri i Borderlands četiri.

Još jedan važan trend je postepeno napuštanje fizičkih diskova. Rockstar je potvrdio da fizička verzija novog nastavka popularne franšize neće sadržavati klasični disk, već samo kod za preuzimanje igre. To objašnjava zašto izostanak igre u kolekcionarskoj kutiji nije toliko iznenadio analitičare industrije. Unatoč brojnim kritikama i visokoj cijeni, preprodavači već objavljuju ponude na popularnim oglasnicima s višestruko većim cijenama.

Impresivan prikaz igre i datum izlaska

Igra bi trebala izaći devetnaestog studenog, a izdavač obećava da će to biti najveći zabavni događaj godine. Nedavni prikaz samog igranja ostavio je mnoge bez daha. U dvadeset i sedam minuta materijala prikazana je dosad neviđena razina produkcije i grafičke vjernosti. Mnogi stručnjaci slažu se da ova igra pomiče granice onoga što smo smatrali mogućim u svijetu virtualne zabave.

Sama igra dolazi u dvije verzije. Standardno izdanje koštat će oko 80 eura, dok će ultimativno izdanje biti dostupno za oko 100 eura. Ultimativno izdanje uključuje osnovnu igru, poseban dodatak Vintage Vice City Pack, mjesec dana pretplate na uslugu GTA Plus te dodatni digitalni sadržaj.

*uz korištenje AI-ja