GTA 6 ima 'mjerač morala' koji možete slomiti, a evo što će to značiti za vaše likove u igri

Najnovije informacije o dugoočekivanoj igri Grand Theft Auto 6 otkrivaju postojanje sofisticiranog sustava moralnosti nazvanog "Kriminalni profil", koji će pratiti i ocjenjivati ponašanje igrača na znatno složeniji način nego u prethodnim naslovima serijala. Prema izvještajima s nedavnih pregleda igre, ovaj se sustav može trajno "slomiti" ako igrač izazove previše kaosa, čineći njegov lik nepopravljivim do kraja igranja i mijenjajući način na koji svijet reagira na njega.

Evolucija sustava časti iz Red Dead Redemptiona 2

Mnogi ovaj sustav opisuju kao evoluciju popularne "Honor" (Čast) mehanike iz Rockstarove igre Red Dead Redemption 2, ali prilagođenu modernom i kaotičnom svijetu GTA. Međutim, za razliku od Divljeg zapada, gdje je Arthur Morgan mogao relativno lako popraviti svoju čast malim dobrim djelima, sustav u GTA 6 čini se manje podložnim takvim manipulacijama. Umjesto jednostavne ljestvice od "dobrog" do "zlog", "Kriminalni profil" procjenjuje kakva ste vrsta kriminalca. Rob Nelson, jedan od čelnika studija Rockstar North, izjavio je da, iako ne postoji ispravan ili pogrešan način igranja, dosljedne akcije mogu utjecati na reakciju svijeta i razvoj priče. Sustav ne mjeri samo činjenicu da je zločin počinjen, već i način na koji je izveden. Primjerice, ako tijekom pljačke trgovine ubijete nekoga tko je prvi zapucao na vas, to će imati manji negativan utjecaj na vaš profil nego ako bezrazložno ubijete nenaoružanog civila ili nepotrebno eskalirate situaciju.

Službeni zaplet igre, kako ga je objavio Rockstar Games, glasi: "Smješteni u Vice Cityju, Jason i Lucia oduvijek su znali da su karte protiv njih. Ali kada laka zarada pođe po zlu, nalaze se na najmračnijoj strani najsunčanijeg mjesta u Americi, usred zavjere koja se proteže diljem države Leonida, prisiljeni osloniti se jedno na drugo više nego ikad ako žele izvući živu glavu." | Foto: Rockstar Games

Četiri lica kriminala

Sustav "Kriminalnog profila" imat će nekoliko razina koje odražavaju ponašanje igrača. Prema dostupnim informacijama, postoje četiri glavna stanja: Profesionalac (Professional), što je najviša i "najčasnija" razina rezervirana za proračunate kriminalce, zatim Agresivan (Aggressive), Nasilan (Violent) te najniža opcija, Psihopat (Psycho). Svaka od ovih razina odražava dosljednost u djelovanju igrača, bilo da se radi o precizno izvedenim pljačkama s minimalnim kolateralnim žrtvama ili o bezobzirnom nasilju prema svima na putu. Cilj Rockstara je pronaći ravnotežu u kojoj igrači ne moraju nužno sudjelovati u svakom sustavu koji igra nudi. To igračima daje slobodu da sami definiraju svoj stil igre i da ne osjećaju da ih se kažnjava ako se odluče za potpuni kaos.

Točka bez povratka i sloboda izbora

Osim navedenih razina, postoji i dodatno, neimenovano stanje koje se aktivira ekstremnim i konstantnim nasiljem. U tom slučaju, ikona profila počet će pucati i na kraju se može potpuno "slomiti". Rockstar je sugerirao da je postizanje ovog stanja vrlo teško i da je ono djelomično namijenjeno igračima koji jasno pokazuju da ne mare za sustav moralnosti. Jednom kada se mjerač slomi, igra navodno prestaje pratiti i ocjenjivati igračevo ponašanje do kraja te partije, čineći lika u suštini nepopravljivim. Ova mehanika, zajedno s opcijom isključivanja obavijesti o statusu profila, naglašava filozofiju slobode izbora. Ako želite biti potpuno neopterećeni posljedicama, igra vam to omogućuje. S druge strane, za one koji uživaju u posljedicama, potvrđen je i povratak "Wanted" sustava sa šest zvjezdica, što obećava još intenzivnije i izazovnije sukobe s organima reda.

Odvojeni profili i dublji RPG elementi

Važno je napomenuti da će dva glavna lika, Jason i Lucia, imati odvojene "Kriminalne profile". To znači da igrači mogu razvijati svakog lika u potpuno drugačijem smjeru. Zasad nije poznato koliki će utjecaj ovaj sustav imati na razvoj priče ili može li promijeniti završetak igre, kao što je to bio slučaj u Red Dead Redemption 2.

"Kriminalni profil" samo je dio šireg trenda uvođenja dubljih RPG elemenata u serijal. Potvrđeno je da će igra sadržavati i mjerač odnosa, koji će pratiti koliko su Jason i Lucia zaljubljeni na temelju postupaka igrača. Uz to, vraćaju se i mehanike poput prehrane, vježbanja i spavanja, koje će vizualno utjecati na izgled i snagu likova, slično kao u kultnom Grand Theft Auto: San Andreas. Sve ove mehanike upućuju na to da će GTA 6 ponuditi iznimno bogato i slojevito iskustvo igranja uloga, s potencijalom da postane jedna od najinteraktivnijih i najkompleksnijih igara svoje generacije.

*Uz korištenje AI-ja