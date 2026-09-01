DOBRA VIJEST ZA VOZAČE Stižu poticaji za kupnju električnog auta: Evo kako se prijaviti

Poticaji za kupnju električnih automobila za građane trebali bi biti raspisani već u listopadu. Nakon poticaja za tvrtke i taksiste, na red dolaze i građani. Ministrica Marija Vučković otkrila je kada bi natječaj trebao biti objavljen, a za vozila je osigurano oko 20 milijuna eura, piše Automobiliona.

Nakon što su prošle godine poticaji bili dostupni pravnim osobama, a početkom ove godine prijevozničkim tvrtkama i taksistima, građani bi uskoro napokon trebali dobiti priliku za sufinanciranje kupnje električnog automobila. Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tu su nam informaciju potvrdili još sredinom srpnja, kada su najavili da će se najesen objaviti javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. Tada, međutim, nije bilo poznato kada će točno natječaj biti raspisan.

Ministrica Vučković, pod čijom je ingerencijom i Fond, otkrila je da bi se građani za poticaje za električna vozila trebali moći prijaviti u listopadu. Za fotonaponske elektrane, dizalice topline i baterijske sustave za građane prijave počinju u rujnu. Dok će se za vozila s nultom emisijom, odnosno električne automobile, natječaj za građane objaviti u listopadu, rekla je Vučković u intervjuu za Jutarnji list. Za cijeli program osigurano je približno 58 milijuna eura, dodala je ministrica. Još nije poznato koliko će točno iznositi pojedinačni poticaj za građane. Posljednjih godina maksimalan iznos subvencije za kupnju električnog automobila iznosio je 9000 eura. Sve se glasnije govori da bi ove godine poticaji mogli biti nešto niži, no iz Fonda to zasad nisu potvrdili.

Poznate su i neke promjene u odnosu na posljednji natječaj za građane iz 2024. godine. Jedna od najvećih je ta da se ove godine neće subvencionirati plug-in hibridna vozila. Podsjetimo, građani su za kupnju takvih vozila ranijih godina mogli dobiti do 5000 eura poticaja. S druge strane, nova je mogućnost sufinanciranja kupnje i ugradnje kućne punionice za električna vozila.

Iz Fonda su za Automobilionu pojasnili da će se sufinancirati kupnja novih energetski učinkovitih vozila kategorija L1–L7, odnosno mopeda, motocikala, motornih tricikala i četverocikala, kao i vozila kategorije M1, odnosno osobnih automobila, s pogonom na električnu energiju ili vodik. Točan sustav prijava još nije poznat. Krajem prošle godine pravne osobe prijavljivale su se putem aplikacije Fonda, no zasad nije potvrđeno hoće li isti model vrijediti i za građane. Fond će sve detalje objaviti na svojim službenim stranicama nakon raspisivanja javnog poziva. Inače, još je otvoren natječaj za taksiste, dostavu i tzv. car-sharing uslugu. Prijave na taj poziv zaprimaju se do 30. rujna 2026. godine.