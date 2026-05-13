GTA 6 može biti najprodavanija igra ikad i poslovati s minusom

Najiščekivanija videoigra u povijesti, Grand Theft Auto 6, na putu je da sruši sve prodajne rekorde. Ipak, iza spektakla koji se očekuje krajem 2026. krije se financijski rizik bez presedana. Zbog astronomskih troškova koji se penju na nekoliko milijardi dolara, GTA 6 mogao bi postati najuspješniji zabavni proizvod svih vremena, a da, barem u početku, ne ostvari profit.

Cijena ambicije bez presedana

Dok se budžet njegovog prethodnika, GTA 5, kretao oko 265 milijuna dolara, procjene za GTA 6 sežu u drugu dimenziju. Prema nekim izvješćima, razvojni i marketinški budžet približava se iznosu od dvije milijarde dolara, dok druge analize predviđaju konačni trošak od četiri do pet milijardi. Samo troškovi osoblja u jednom od ključnih studija, Rockstar North, navodno su dosegnuli gotovo tri milijarde dolara. To je cijena razvoja koji traje gotovo cijelo desetljeće i Rockstarove posvećenosti detaljima.

Koliko je primjeraka dovoljno za povrat ulaganja?

Uz tako golem ulog, ključno je pitanje koliko primjeraka igra mora prodati da bi pokrila troškove. Prema financijskim modelima, GTA 6 neće zaraditi ni centa profita dok ne proda oko 25 milijuna primjeraka. Usporedbe radi, Sonyjev hit Marvel's Spider-Man 2 prodao je 11 milijuna kopija u prvih nekoliko mjeseci. Očekivanja investitora su stoga ogromna - sve ispod 20 milijuna prodanih primjeraka prvih par dana smatrat će se neuspjehom. Pritom maloprodajna cijena od 70 dolara ne ide u cijelosti izdavaču, jer značajan dio uzimaju razne platforme koje su sudjelovale u razvoju.

Pritisak na industriju u nesigurnim vremenima

Sudbina igre ne ovisi samo o kvaliteti, već i o globalnoj ekonomiji. U vrijeme rastućih troškova života, mnogim je kupcima cijena od 70 dolara za videoigru luksuz. Eventualni podbačaj u prodaji tijekom ključnih prvih tjedana mogao bi se negativno odraziti na dionice izdavača Take-Two, ali i poslati loš signal cijeloj industriji. Ako ni "zlatna koka" gaminga ne može ispuniti očekivanja, ulagači bi mogli postati oprezniji. GTA 6 tako nosi teret ne samo vlastitog uspjeha, već i percepcije stabilnosti cijelog tržišta.

*uz korištenje AI-ja