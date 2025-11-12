Obavijesti

GTA odgođen zbog vala otkaza? Rockstar: To je povjerljivo!

GTA odgođen zbog vala otkaza? Rockstar: To je povjerljivo!
Nakon što je GTA 6 pomaknut na 19. studenoga 2026., internet bruji da je razlog val otkaza u Rockstaru. Sindikat tvrdi da je došlo do “gušenja sindikalizacije”, a dio fanova misli da je to usporilo razvoj. Rockstar i matični Take-Two poručuju suprotno: odgoda je zbog “poliranja”, a otkazi su, kažu, posljedica curenja informacija.

Nakon službene odgode, šef Take-Twoa Strauss Zelnick rekao je da tvrtka “nikad nije požalila” zbog pomicanja datuma te da se to radi kako bi igra bila što bolja. Nije spominjao probleme u timu, nego isključivo potrebu za dodatnim vremenom i kvalitetom. 

U isto vrijeme, pojavile su se optužbe da je Rockstar otpustio 30–40 zaposlenika u Ujedinjenom Kraljevstvu i Kanadi, a sindikat IWGB to naziva gušenjem sindikalizacije. Rockstar na to odgovara da su “otpušteni dijelili povjerljive informacije” i da se ne radi o sindikalnoj odmazdi. 

Pogledajte video prosvjeda otpuštenih iz Rockstara koji nisu uspjeli završiti GTA 6:

Na forumima i Redditu kruže tvrdnje da je upravo taj val otkaza usporio rad na igri i doveo do pomaka datuma, no to su zasad neslužbene glasine bez potvrde. Dio objava poziva se na anonimne izvore i interne chatove, drugi pak navode “insajdere” koji tvrde suprotno - da otkazi nisu utjecali na raspored i da je igra sadržajno dovršena.

POSLJEDICE ODGODE GTA 6 pomaknut za pola godine, dionica izdavača igre potonule!
GTA 6 pomaknut za pola godine, dionica izdavača igre potonule!

Bivši i sadašnji radnici javno traže povratak na posao i kažu da žele dovršiti GTA 6, dok se ispred ureda u Edinburghu održavaju prosvjedi. I to pokazuje da je atmosfera napeta, ali ne dokazuje izravnu vezu s odgodom. Za sada je jedina službena linija Rockstara i Take-Twoa da je pomak “zbog poliranja”, a sve ostalo ostaje u sferi glasina. 

OPET Opet odgodili GTA 6. Pogledajte kada bi trebao napokon izaći
Opet odgodili GTA 6. Pogledajte kada bi trebao napokon izaći

Dakle, datum je trenutačno 19. studenoga 2026., verzije za PS5 i Xbox Series su potvrđene, a PC i dalje nema svoj termin. Ako se pojavi nova službena objava, mijenjat ćemo i očekivanja; do tada, šumovi o unutarnjim problemima tretiraju se kao neslužbeni.

