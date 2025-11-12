GTA odgođen zbog vala otkaza? Rockstar: To je povjerljivo!

Nakon službene odgode, šef Take-Twoa Strauss Zelnick rekao je da tvrtka “nikad nije požalila” zbog pomicanja datuma te da se to radi kako bi igra bila što bolja. Nije spominjao probleme u timu, nego isključivo potrebu za dodatnim vremenom i kvalitetom.

U isto vrijeme, pojavile su se optužbe da je Rockstar otpustio 30–40 zaposlenika u Ujedinjenom Kraljevstvu i Kanadi, a sindikat IWGB to naziva gušenjem sindikalizacije. Rockstar na to odgovara da su “otpušteni dijelili povjerljive informacije” i da se ne radi o sindikalnoj odmazdi.

Pogledajte video prosvjeda otpuštenih iz Rockstara koji nisu uspjeli završiti GTA 6:

Na forumima i Redditu kruže tvrdnje da je upravo taj val otkaza usporio rad na igri i doveo do pomaka datuma, no to su zasad neslužbene glasine bez potvrde. Dio objava poziva se na anonimne izvore i interne chatove, drugi pak navode “insajdere” koji tvrde suprotno - da otkazi nisu utjecali na raspored i da je igra sadržajno dovršena.

Bivši i sadašnji radnici javno traže povratak na posao i kažu da žele dovršiti GTA 6, dok se ispred ureda u Edinburghu održavaju prosvjedi. I to pokazuje da je atmosfera napeta, ali ne dokazuje izravnu vezu s odgodom. Za sada je jedina službena linija Rockstara i Take-Twoa da je pomak “zbog poliranja”, a sve ostalo ostaje u sferi glasina.

Dakle, datum je trenutačno 19. studenoga 2026., verzije za PS5 i Xbox Series su potvrđene, a PC i dalje nema svoj termin. Ako se pojavi nova službena objava, mijenjat ćemo i očekivanja; do tada, šumovi o unutarnjim problemima tretiraju se kao neslužbeni.