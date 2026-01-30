GTA u učionici: Na faksu pokrenuli kolegij koji kroz igru objašnjava modernu Ameriku

Na Sveučilištu Tennessee (UT) startao je kolegij ‘Grand Theft America: U.S. History since 1980 through the GTA Video Games’, u kojem se Grand Theft Auto koristi kao okvir za razgovor o društvenim, političkim i ekonomskim promjenama u SAD-u od Reaganove pobjede 1980. godine do danas. Kolegij je krenuo 20. siječnja 2026., a ideja je spojiti pop kulturu i nastavu tako da studentima bude lakše ‘uhvatiti’ teme koje bi inače zvučale suho.

Profesor Tore Olsson u izjavama koje prenose mediji kaže da su videoigre ‘generacijski most’ i da mogu potaknuti studente da se više angažiraju oko gradiva. Naglasak nije na tome da se GTA igra na predavanju ‘zbog zabave’, nego da se kroz teme koje GTA često provocira, poput kriminala, medija, konzumerizma, moralne panike, policije i urbanog života, otvore razgovori i analize modernog američkog društva.

Olsson nije nov u ovom pristupu. Na UT-u je ranije razvijao nastavu koja američku povijest promatra kroz druge igre, posebno kroz Red Dead Redemption, a 2024. objavio je i knjigu ‘Red Dead’s History’. U UT-ovoj objavi o njegovom radu naglašava se da je kroz Red Dead koristio igre kao način da studentima približi teme iz američke prošlosti, posebno nasilje i šire društvene procese.

Zanimljiv detalj je da Olsson i sam na službenoj UT stranici najavljuje ovaj GTA kolegij kao novi HIST 150 te navodi da se fokusira na razdoblje ‘od 1980. nadalje’ i transformacije koje su promijenile SAD. U istom opisu spominje i da je o kolegiju govorio u intervjuu za IGN još u rujnu 2025., što znači da se projekt planirao dulje, a ne da je nastao preko noći kao viralna fora.