Brazil uveo obveznu provjeru dobi, VPN-ovi eksplodirali: Čeka li isti scenarij i Hrvatsku?

Brazilci masovno preuzimaju VPN usluge nakon što su na snagu stupila nova, sveobuhvatna pravila o obveznoj provjeri dobi korisnika na internetu. Novi zakon, koji od platformi zahtijeva potvrdu punoljetnosti za pristup sadržaju neprimjerenom za maloljetnike, izazvao je veliku zabrinutost zbog privatnosti i potaknuo korisnike da traže alate za zaštitu svojih podataka.

Prema podacima Google Trendsa, pretraživanja pojma "VPN" u Brazilu bilježe stalan rast od početka tjedna. Jedan od vodećih pružatelja usluga privatnosti, Proton VPN, potvrdio je nagli porast od čak 250 posto u broju novih prijava iz Brazila u noći između ponedjeljka i utorka.

David Peterson, generalni direktor Proton VPN-a, izjavio je za TechRadar kako takvi skokovi često ukazuju na reakciju korisnika.

​- Ovakvi porasti često odražavaju odluku odraslih korisnika da se okrenu VPN-ovima zbog rastuće zabrinutosti za svoju privatnost i online sigurnost - rekao je.

Što donosi kontroverzni "Felca zakon"?

Zakon, službeno nazvan Digitalni statut djeteta i adolescenta (Digital ECA ili Lei 15.211/2025), a u javnosti poznat i kao "Felca zakon", postao je izvršan 17. ožujka. Nadimak je dobio po brazilskom influenceru Felci, čiji je viralni video iz 2025. godine razotkrio mreže koje su profitirale od seksualiziranog sadržaja s djecom, što je ubrzalo donošenje zakona.

Prema novim pravilima, pružatelji online usluga moraju provjeriti jesu li korisnici dovoljno stari za pristup sadržaju koji se smatra neprikladnim za maloljetnike. To uključuje društvene mrež, online igre i sav sadržaj za odrasle. Zakon izričito zabranjuje "samodeklaraciju", odnosno jednostavno označavanje kućice "imam 18 godina". Umjesto toga, metode moraju biti "proporcionalne, provjerljive i tehnički sigurne", što u praksi znači da svi korisnici moraju dostaviti podatke s osobnih dokumenata ili biometrijske skenove kako bi dokazali svoju dob.

Ulozi za platforme su ogromni. Nepoštivanje pravila može rezultirati usporavanjem ili potpunim blokiranjem usluga, uz masovne novčane kazne koje mogu doseći i do 10 posto ukupnog prihoda tvrtke u Brazilu, s gornjom granicom od 50 milijuna brazilskih reala (gotovo 9,5 milijuna američkih dolara).

Sukob zaštite djece i prava na privatnost

Iako je cilj Digitalnog ECA zakona zaštita djece od neprikladnog sadržaja, odredbe o provjeri dobi izazvale su veliku zabrinutost među zagovornicima digitalnih prava.

Proton VPN-ov David Peterson naglasio je kako tvrtka podržava napore za zaštitu mladih, ali je istaknuo važnost pronalaženja odgovarajućih rješenja.

​- Iako u potpunosti podržavamo napore da se mladi zaštite od štetnog materijala, ključno je implementirati rješenja koja istovremeno čuvaju privatnost i sigurnost korisnika - poručio je.

Što ovo znači za Hrvatsku?

Brazilski slučaj nije izoliran. Slične rasprave o obveznoj provjeri dobi vode se i u Europi te Ujedinjenom Kraljevstvu. Iako trenutno nema konkretnih najava, nije isključeno da bi slična regulativa u budućnosti mogla zaživjeti i u Hrvatskoj, posebice u sklopu širih europskih inicijativa za sigurnost na internetu.

Ako bi takav zakon stupio na snagu i kod nas, hrvatski korisnici suočili bi se s istim dilemama kao i Brazilci: dijeliti osobne dokumente s desecima internetskih platformi ili tražiti načine za zaobilaženje takvih mjera radi očuvanja privatnosti. Brazilski "VPN boom" stoga služi kao jasan pokazatelj kako bi i domaći korisnici mogli reagirati na zadiranje u njihovu digitalnu anonimnost.

Iako brazilski zakon navodi da metode provjere dobi moraju čuvati privatnost korisnika kroz stroga pravila o minimalizaciji podataka, mnogi Brazilci ostaju sumnjičavi. Zbog straha od dijeljenja osjetljivih identifikacijskih podataka sa širokim spektrom platformi, korisnici sve više traže načine kako zaštititi svoje osobne informacije.

VPN usluge nude jednostavno rješenje za poboljšanje online privatnosti. Enkripcijom cjelokupnog internetskog prometa sprječavaju treće strane da nadziru aktivnosti korisnika. Ipak, ključno je odabrati sigurnog pružatelja usluga, jer nepouzdane ili lažne VPN aplikacije često predstavljaju veći rizik za podatke od platformi koje korisnici pokušavaju izbjeći.