GTA VI i Spotify najavljuju suradnju? To bi moglo donijeti veliku promjenu za sve igrače

Marketinška mašinerija za nadolazeći Grand Theft Auto VI polako ubacuje u višu brzinu. Nedavno su brojni glazbenici podijelili vizuale koji neodoljivo podsjećaju na estetiku te igre, a sada su te iste slike osvanule na ogromnim jumbo plakatima diljem američkih gradova. Uz vizuale, na plakatima se smjestio i prepoznatljivi logotip glazbenog streaming servisa. Obožavatelji su odmah počeli slagati razne teorije o tome što ova medijska suradnja zapravo predstavlja za samu igru u kojoj će provoditi sate.

Znakovi na ulicama New Yorka i Los Angelesa

Fotografije s velikih plakata u New Yorku i Los Angelesu ubrzo su preplavile društvene mreže. Izvođači poput Travisa Scotta, Futurea i Morgana Wallena nalaze se na tim vizualima. Spotify je na društvenoj mreži X podijelio slike tih plakata, ali bez ikakvih dodatnih objašnjenja. Takav neočekivani potez otvorio je prostor za brojne rasprave na internetskim forumima diljem svijeta. Neki se nadaju ekskluzivnim službenim playlistama, dok drugi potajno sanjaju o potpunoj integraciji glazbenog servisa direktno u sučelje igre, što bi svima omogućilo slušanje vlastitih omiljenih pjesama tijekom vožnje napučenim virtualnim ulicama.

Kako bi integracija zapravo mogla izgledati

Povezivanje vlastitog glazbenog ukusa s igrom nije potpuno nova ideja za poznati razvojni studio. Stariji igrači dobro se sjećaju originalnog Vice Cityja gdje je verzija za računala nudila mogućnost stvaranja vlastite radijske postaje. Tada ste jednostavno prebacili svoje datoteke u posebnu mapu unutar same instalacije i slušali ih tijekom igre. Na staroj konzoli Xbox to se radilo prebacivanjem glazbe s kompaktnih diskova. Moderne platforme danas već dopuštaju pozadinsko slušanje glazbe dok igrate, ali vjerni obožavatelji priželjkuju da protagonisti Jason i Lucia dobiju posebnu funkcionalnu aplikaciju na svojim pametnim telefonima unutar igre. Vrlo je zanimljivo da su u ranijim trailerima uočeni neki prolaznici s bežičnim slušalicama u ušima.

Što kažu utjecajni ljudi iz glazbene industrije

Teoriju o znatno dubljoj povezanosti same glazbene industrije i ove igre nedavno je podgrijala jedna izjava u vrlo poznatom podcastu. Dobitnik nagrade Grammy i poznati glazbeni producent Jermaine Dupri tamo je dao naslutiti da bi određeni izvođači mogli dobiti znatno veću ulogu od samog davanja jednostavne licence za jednu pjesmu na radiju. Prema njegovim riječima, pojedini umjetnici mogli bi imati potpuno vlastite radijske postaje s unikatnom glazbom koja tada ne bi bila dostupna nigdje drugdje u cijelom svijetu.

​- Izvođači će moći direktno prebacivati svoju novu glazbu u samu igru - izjavio je Dupri.

Sustavno rješavanje autorskih prava iz temelja bi promijenilo način na koji igrači otkrivaju nove glazbene talente tijekom vožnje kroz grad, donoseći svježu zaradu glazbenicima.

*uz korištenje AI-ja