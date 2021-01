Svijet automobila se ubrzano mijenja. Sve više automobila u čijem pogonu sudjeluje električna energija potiskuje klasične benzince i dizelaše. Vrlo dobar primjer za to je Renault. Imaju vrlo uspješne potpuno električne modele od kojih je Zoe već danas jedan od najuspješnijih električnih automobila na svijetu u povijesti. Potpuno električnim Renaultima sada su se pridružili i hibridni modeli.

I dok su Megane i Captur E-TECH plug-in hibridni, Clio E-TECH je klasični hibrid kojeg nije moguće puniti strujom na punjaču. Ipak, Clio E-TECH ne dijeli svoj naziv bez razloga s ranije spomenutim plug-in hibridima. Tehnologija na ovim automobilima praktično je identična. Jedine razlike su da Clio ima osjetno manju bateriju koju nije moguće puniti strujom izvana i ne razvija 160 već 140 KS.



Ispod karoserije auta koji se samo plavim karoserijskim detaljima razlikuje od klasičnih modela Clia potpuno je drugačija tehnologija. Benzinski motor ima čak 1,6 litara obujma, no nema turbo te razvija skromnih 92 KS. Uz njega su tu dva električna motora. Jedan od njih pomaže benzincu pri pokretanju auta, a drugi ima zadaću visokonaponskog elektropokretača i generatora. To je prva razlika Clia u odnosu na većinu konkurentnih hibrida koji imaju samo jedan električni motor.



Neobičnosti ne prestaju ni kada je u pitanju mjenjač. Renault se pouzda u jedinstveni dog-clutch mjenjač bez spojke. On je razvijen na osnovi mjenjača koji koordinira rad električnog i benzinskog pogona u Renaultovim bolidima Formule 1. Renault taj mjenjač naziva multimode, što znači da pruža vrlo mnogo načina rada.



Mjenjač Ima četiri stupnja prijenosa za benzinski motor, dva stupnja prijenosa za električni pogon, no u praksi vi ćete malo toga primijetiti u vožnji. Mjenjač se ponaša kao vrlo uglađeni automatik, a da se nešto mijenja primijetite tek pri promjeni načina rada, manjoj ili većoj buci motora. I po mjenjaču Renault ne slijedi primjer konkurencije koja u hibridima najčešće koristi CVT mjenjač bez stupnjeva čiji rad mnogi baš i ne vole. Renaultov Multimode dog-clutch mnogo je ugodniji i prirodniji u radu. Osim toga njegove zasluge su i manja buka, niža potrošnja na višim brzinama i bolje performanse.



Potrošnja testiranog Clia na našem testu je iznosila između četiri i pet litara ovisno u stilu vožnje i o tome radi li se o gradskim ili izvangradskim dionicama. Potrudite li se biti vrlo štedljivi Clio će lako trošiti i manje od 4 l/100 km, mi smo na jednoj kratkoj gradskoj dionici od desetak minuta vožnje ostvarili potrošnju od samo 2,5 l/100 km što se vidi na slici ispod. Pri 130 km/h na auto cesti auto troši oko 6,5 l/100 km što je neobično malo za jednog hibrida.



Performanse ovog Clia su vrlo dobre. Ubrzanje do 100 km/h traje 9,9 sekundi, što je lošije nego biste očekivali od auta koji ima 140 KS, no zato su međuubrzanja impresivnija nego kod benzinca slične snage.



Pogon Clia savršeno kombinira struju i benzin, ali većinu vremena E-TECH vozi samo na struju. Primjerice, stisnete li pri kretanju gas do kraja, do 50 km/h auto će ubrzavati samo pomoću električnog motora. Benzinski motor pritom će proizvoditi struju za električni, a tek iznad pedesetak km/h uključit će se i u izravno pokretanje samog auta. Pri punom gasu na većim brzinama svom će se snagom upregnuti svi motori, a pri laganom krstarenju moguće je da radi samo električni motor ili električni motor u kombinaciji s benzinskim koji pritom puni bateriju ili ili pokreće auto ili jedno i drugo istodobno... Zvuči krajnje komplicirano, no vozač ne mora brinuti o tome što se trenutno događa pod 'haubom'. Clio Hybrid se u praksi vozi kao običan automatik. Ubacite u D, stisnete gas i ne brinete.



Po svemu osim pogona ovo je tipični Clio. Udoban, ali i dosta sposoban pri žustrijoj vožnji, prilično prostran za gradsku klasu i vrlo dobre kvalitete izrade i materijala. Cijena testnog auta prilično je velika, no on je prepun opreme. Skromnije opremljeni Clio Hybrid košta oko 141 tisuće kuna što nije pretjerano za ovako snažan i štedljiv auto s automatskim mjenjačem. Za usporedbu, klasični benzinski Clio sa 140 KS jeftiniji je oko 15.000 kuna no troši mnogo više i nema automatski mjenjač. Za one koji voze mnogo i to posebno po gradu, E-TECH je odličan izbor.



Testirani Renault Clio E-TECH Edition Hybrid Elegance u opremi ima alunaplatke 17", Bose audio sustav, grijana prednja sjedala i grijani volan, sustav kamera od 360 stupnjeva, digitalne instrumente 7“, dodirni zaslon 9,3“, navigaciju...