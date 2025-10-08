FOTO
Hipster na struju: Dacijin novi mini EV. Biste li ga kupili?
Hipster Concept je Dacijin studijski mini EV koji istražuje kako bi “krajnje osnovan” gradski auto mogao izgledati. Naglasak je na kompaktnoj karoseriji (oko 3 m), maksimalno razvučenoj kabini i što manje nepotrebnih elemenata. Unutra je predviđeno oslanjanje na vlastiti pametni telefon umjesto zasebnog infotainmenta, uz jednostavne, robusne materijale i modularne držače. Riječ je o konceptu, ne serijskom modelu: služi kao smjernice za pristupačniju električnu mobilnost, a ne kao gotov proizvod. Međutim, ono što najviše plijeni poglede je sami izgled auta.