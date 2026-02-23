Konačno! Na WhatsApp stiže opcija koju smo dugo čekali

WhatsApp je objavio da uvodi značajku ‘Group Message History’, koja omogućuje administratorima i članovima grupe da novim članovima pošalju nedavne poruke kako bi se brže ‘uhvatili’ konteksta. Radi se o kontroliranom dijeljenju, jer kad dodate novu osobu u grupu, pojavit će se opcija da joj pošaljete povijest razgovora u rasponu od 25 do maksimalno 100 poruka.

Ideja je da se dijeli samo ono najrelevantnije i najsvježije, umjesto da netko mora ručno prepričavati ili slati poruke izvan chata. WhatsApp naglašava da je dijeljenje povijesti poruka radnja koju netko mora svjesno odabrati, ništa se ne šalje automatski. Administratori uz to imaju mogućnost isključiti ovu postavku za svoju grupu, iako administratori i dalje mogu dijeliti povijest poruka kad procijene da treba.

Kad se povijest pošalje, cijela grupa dobije obavijest, a te poruke su jasno označene, s vremenom i imenom pošiljatelja, te su vizualno odvojene od “normalnih” poruka u chatu. U prijevodu, WhatsApp pokušava zadržati privatnost i kontrolu, ali i smanjiti kaos u grupama u kojima se stalno netko priključuje naknadno, od posla i škole do obitelji i dogovora za putovanja.

Zasad izgleda da se povijest može podijeliti samo u trenutku dodavanja novog člana, ne naknadno, upravo da se izbjegne “otvaranje arhive” cijele grupe. WhatsApp kaže da se značajka uvodi postupno, što obično znači da neće svima sjesti isti dan, nego kroz iduće tjedne kako se ažuriranja prošire.