Obavijesti

Tech

Komentari 0
WHATSAPP NOVOST

Konačno! Na WhatsApp stiže opcija koju smo dugo čekali

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Konačno! Na WhatsApp stiže opcija koju smo dugo čekali
Foto: Canva/ilustracija

WhatsApp uvodi novu opciju za grupe koja rješava problem s kojim se većina susrela - uđete u chat usred rasprave i nemate pojma što se događalo prije. Umjesto sažetaka, screenshotova i prosljeđivanja poruka, novi članovi mogu dobiti dio nedavne povijesti razgovora.

Admiral

WhatsApp je objavio da uvodi značajku ‘Group Message History’, koja omogućuje administratorima i članovima grupe da novim članovima pošalju nedavne poruke kako bi se brže ‘uhvatili’ konteksta. Radi se o kontroliranom dijeljenju, jer kad dodate novu osobu u grupu, pojavit će se opcija da joj pošaljete povijest razgovora u rasponu od 25 do maksimalno 100 poruka.

Ideja je da se dijeli samo ono najrelevantnije i najsvježije, umjesto da netko mora ručno prepričavati ili slati poruke izvan chata. WhatsApp naglašava da je dijeljenje povijesti poruka radnja koju netko mora svjesno odabrati, ništa se ne šalje automatski. Administratori uz to imaju mogućnost isključiti ovu postavku za svoju grupu, iako administratori i dalje mogu dijeliti povijest poruka kad procijene da treba.

S VAMA NAKON SMRTI Bizarno: Meta patentira AI koji će 'glumiti' korisnika kad umre
Bizarno: Meta patentira AI koji će 'glumiti' korisnika kad umre
nakon Australije Britanija planira zabraniti društvene mreža za mlađe od 16
Britanija planira zabraniti društvene mreža za mlađe od 16

Kad se povijest pošalje, cijela grupa dobije obavijest, a te poruke su jasno označene, s vremenom i imenom pošiljatelja, te su vizualno odvojene od “normalnih” poruka u chatu. U prijevodu, WhatsApp pokušava zadržati privatnost i kontrolu, ali i smanjiti kaos u grupama u kojima se stalno netko priključuje naknadno, od posla i škole do obitelji i dogovora za putovanja.

Zasad izgleda da se povijest može podijeliti samo u trenutku dodavanja novog člana, ne naknadno, upravo da se izbjegne “otvaranje arhive” cijele grupe. WhatsApp kaže da se značajka uvodi postupno, što obično znači da neće svima sjesti isti dan, nego kroz iduće tjedne kako se ažuriranja prošire.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stiže val jeftinih rabljenih EV-a?
VRIJEME ZA PRELAZAK NA STRUJU

Stiže val jeftinih rabljenih EV-a?

Nakon dvije godine super jeftinih leasing ponuda za električne aute, tržište se sprema na veliki povrat tih vozila.
Dolly je bila svjetsko čudo, što sve danas kloniramo?
SUKOB ZNANOST I ETIKE

Dolly je bila svjetsko čudo, što sve danas kloniramo?

Ovca Dolly je 90 ih bila trenutak kad je kloniranje iz laboratorija prešlo u pop kulturu. Danas je to puno normalnije: kloniraju se kućni ljubimci, vrijedna uzgojna grla, a tehnologija se koristi i u projektima spašavanja ugroženih vrsta.
Znanstvenici simulirali što se dogodilo nakon Big Banga
'SAD IMAMO POTVRDU'

Znanstvenici simulirali što se dogodilo nakon Big Banga

Ovo otkriće ne samo da potvrđuje desetljećima stare teorije, već i pruža fundamentalno novu metodu za istraživanje prvog i najtoplijeg oblika tekuće materije u povijesti svemira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026