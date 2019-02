Honda će zatvoriti tvornicu u Engleskoj, otkazi za 3500 ljudi

Japanski proizvođač automobila Honda planira do 2022. godine zatvoriti svoju jedinu tvornicu u Britaniji i tako ukinuti 3.500 radnih mjesta, što je s približavanjem Brexita još jedan u nizu udaraca automobilskoj industriji Ujedinjenog Kraljevstva.

Japanska kompanija prošle godine je u tvornici automobila Swindon proizvela 160.000 Honda Civica, od čega je otprilike 90 posto izvezeno u EU.

Honda Statement: @RobertBuckland and I will be doing everything to support the hard-working, loyal and skilled workers at Honda and the supply chain through the Gov taskforce as we deal with this devastating news. pic.twitter.com/l4XSqUgr08