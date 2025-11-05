Obavijesti

Preludo! Sjećate se ove kultne Honde? Vraća se u ovom obliku

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Profimedia

Nakon više od dva desetljeća pauze, Prelude se vraća kao hibrid od oko 200 KS s Type R ovjesom i novim S+ Shift načinom rada. Prvi veći javni nastup u SAD-u odradio je na Super Street After Dark eventu na Long Beachu.

Honda je potvrdila serijski povratak imena Prelude za modelsku godinu 2026. Radi se o hibridnom kupeu s kombinacijom 2.0 benzinca i dva elektromotora, ukupno oko 200 KS i 232 lb-ft, uz fokus na “grand touring” vožnju. Osnovu čine komponente ovjesa s Civica Type R (dual-axis prednji ovjes, velike kočnice), a vizualno je to dorađena verzija koncepta prikazanog ranije ove godine. 

Pogledajte novu verziju Honde Prelude: 

Model uvodi i novi Honda S+ Shift: softverski način koji uz polugice iza volana simulira prijenose i “rev-match” osjećaj iako hibridni sklop radi preko izravnog pogona bez klasičnog mjenjača. Time Honda pokušava vratiti “manualne” dojmove u doba automata i hibrida. Prema službenim stranicama, cilj je spoj učinkovitosti i angažiranog upravljanja, s najavljenom potrošnjom do oko 46/41 mpg u američkom ciklusu. 

Automobil je prvi put šire pokazao “uživo” američkoj publici na Super Street After Dark događaju u Long Beachu, gdje je proglašen i službenim vozilom eventa. Publici je predstavljen kao šesta generacija Preluda, a nastup je popraćen velikim interesom entuzijasta i specijaliziranih medija. 

Prvi dojmovi iz vožnje prototipa potvrđuju da pogon cilja balans snage i efikasnosti, uz prepoznatljiv “fake-shift” karakter novog S+ načina. Prodaja u Sjevernoj Americi planirana je za kasnu jesen, a dodatne informacije o izvedbama i opremi Honda će objaviti bliže početku isporuka.

