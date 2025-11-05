BMW kaže da novi iX3 već ima narudžbe u Europi sve do 2026.

BMW je današnjim rezultatima potvrdio snažan početak novog iX3: u Europi narudžbe već idu duboko u 2026. To je šef kompanije Zipse iznio u izjavi za Q3, uz poruku da interes “značajno nadmašuje očekivanja”.

Pogledajte kako izgleda novi bmw iX3:

U istom paketu BMW navodi da će iX3 pogurati rast u 2026., kao prvi serijski model na novoj Neue Klasse arhitekturi. Tvrtka je službeno otvorila pogon u Debrecenu gdje kreće proizvodnja, a isporuke za Europu planirane su za ožujak/travanj 2026.

Interes se vidi i među kupcima: mediji bilježe da je iX3 u Njemačkoj u prvih 6 tjedana skupio više od 3000 narudžbi i pretekao novi benzinski X3 u istom razdoblju. Uz domet koji prema službenim najavama prelazi 800 km i brzo punjenje, BMW cilja vratiti udio u tržištu električnih automobila gdje kineski brendovi sve brže jačaju.

Financijski, BMW očekuje stabilan auto-maržu i dodatni zamah baš od iX3 tijekom 2026., unatoč pritiscima troškova i tarifama. Poruka investitorima je jasna: Neue Klasse ulazi u seriju, a prvi signali s tržišta su bolji od planiranih.