BMW kaže da novi iX3 već ima narudžbe u Europi sve do 2026.

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Fabian Kirchbauer

Prvi model “Neue Klasse” starta bolje od očekivanja. Šef BMW-a Oliver Zipse kaže da narudžbe iX3 u Europi već sežu mjesecima u 2026., dok tvornica u Debrecenu kreće s proizvodnjom krajem 2025., a isporuke od proljeća 2026.

BMW je današnjim rezultatima potvrdio snažan početak novog iX3: u Europi narudžbe već idu duboko u 2026. To je šef kompanije  Zipse iznio u izjavi za Q3, uz poruku da interes “značajno nadmašuje očekivanja”. 

Pogledajte kako izgleda novi bmw iX3:

U istom paketu BMW navodi da će iX3 pogurati rast u 2026., kao prvi serijski model na novoj Neue Klasse arhitekturi. Tvrtka je službeno otvorila pogon u Debrecenu gdje kreće proizvodnja, a isporuke za Europu planirane su za ožujak/travanj 2026. 

Interes se vidi i među kupcima: mediji bilježe da je iX3 u Njemačkoj u prvih 6 tjedana skupio više od 3000 narudžbi i pretekao novi benzinski X3 u istom razdoblju. Uz domet koji prema službenim najavama prelazi 800 km i brzo punjenje, BMW cilja vratiti udio u tržištu električnih automobila  gdje kineski brendovi sve brže jačaju. 

Financijski, BMW očekuje stabilan auto-maržu i dodatni zamah baš od iX3 tijekom 2026., unatoč pritiscima troškova i tarifama. Poruka investitorima je jasna: Neue Klasse ulazi u seriju, a prvi signali s tržišta su bolji od planiranih.

Promocija plus objavila je analizu prodaje u prvih 10 mjeseci. Škoda, Volkswagen i Opel drže gotovo 35% udjela novih auta. Zanimljivo je gdje su kineski auti. Kad se zbroje svi novi 2025. (BYD, Forthing, MG i Geely) dođe se do brojke od 2098 i činjenice da su Kinezi prodali više od Forda, Peugeota, Citroena, Mercedesa, Mazde... Što je impresivno, s obzirom da su do prije koju godinu u toj rubrici imali nulu ili blizu nule. Kod električnih je to još impresivnije, tu Kinezi drže 17,66 posto tržišta!
Mliječna staza nije mirna! Otkriven je divovski val među zvijezdama, poput odjeka drevnog sudara. Znanstvenici ne znaju uzrok
Nakon prošlogodišnjih kritika, Coca-Cola je i ove godine izbacila blagdanski oglas napravljen uz pomoć AI. Spot prati svojevrsnu “Holidays Are Coming” šprancu s vintage Santom i kamionima koja traje već godinama, ali vizualni dojam ponovno izaziva rasprave.

