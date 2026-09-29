Honor Magic 9 je moćan stroj, a kamere mu obožavaju filmaši

Kineski proizvođač pametnih telefona predstavio je svoj najnoviji uređaj Magic 9 Pro Max koji se na tržištu pozicionira ne samo kao napredni mobitel, već kao cjeloviti ručni kino sustav. Ovaj model označava veliku obljetnicu originalne Magic serije i donosi značajne inovacije koje bi mogle ozbiljno ugroziti dominaciju dosadašnjih lidera na tržištu.

Suradnja s legendarnim proizvođačem kamera

Iako su najnoviji iPhone modeli često popularan izbor u Hollywoodu za snimanje raznih modernih projekata, sada se pojavio ozbiljan konkurent koji želi preuzeti krunu u svijetu mobilne kinematografije. Honor je ostvario iznimno važno partnerstvo s tvrtkom ARRI, poznatim i cijenjenim proizvođačem profesionalnih filmskih kamera. Kako prenosi izvještaj o novom Honor uređaju, telefon sadrži dvostruki sustav stražnjih kamera od impresivnih 200 megapiksela.

Uz dva glavna senzora, uređaj posjeduje i ultraširokokutnu kameru od 50 megapiksela. Glavna kamera dolazi s naprednom optičkom stabilizacijom slike te posebnom gimbal stabilizacijom do tri stupnja, što jamči izuzetno mirne i tečne kadrove čak i pri snimanju iz ruke. Cijeli sustav pogoni ekskluzivni slikovni procesor nazvan Honor Imaging Chip H1.

Zahvaljujući ARRI kalibraciji, glavni senzori usklađeni su sa standardima koje profesionalci očekuju od filmske opreme. Koriste ARRI LogC3 krivulju u širokom rasponu boja, što omogućuje snimanje s golemim dinamičkim rasponom i nudi ogromnu fleksibilnost u postprodukciji. Korisnici mogu birati između 14 predinstaliranih filmskih profila boja ili iskoristiti čak 87 dodatnih izgleda iz ARRI biblioteke.

Foto: Honor

Vrhunski hardver i beskompromisne performanse

Ostavimo li po strani fantastične mogućnosti snimanja, Honor Magic 9 Pro Max izgleda kao jedan od najmoćnijih Android uređaja današnjice. Softversku bazu čini MagicOS 11 sučelje koje donosi poseban prozirni vizualni identitet te glatko korisničko iskustvo.

Telefon pokreće najnoviji Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 čipset, koji mnogi stručnjaci trenutno opisuju kao najbrži mobilni procesor na svijetu. Ova procesorska moć uparena je s do 16 GB radne memorije i jednim terabajtom prostora za pohranu, što znači da uređaj bez problema može savladati snimanje i obradu velikih video datoteka visoke rezolucije.

Prednjom stranom dominira veliki 6,8-inčni OLED zaslon sa stopom osvježavanja od 120 Hz i rezolucijom od 1320 x 2868 piksela. Ekran štiti tehnologija NanoCrystal Shield koja pruža vrhunsku otpornost na ogrebotine. Zaslon može postići maksimalnu svjetlinu od nevjerojatnih 10.000 nita, što jamči savršenu čitljivost čak i pod najjačim izravnim sunčevim svjetlom.

Baterija i nevjerojatna razina izdržljivosti

Kako bi profesionalno snimanje moglo trajati satima, inženjeri su ugradili ogromnu bateriju kapaciteta 8.800 mAh. Uređaj podržava iznimno brzo žičano punjenje od 100 W te bežično punjenje od 80 W, čime se minimalizira vrijeme čekanja između dva snimanja.

Izdržljivost samog kućišta također je na najvišoj mogućoj razini. Uređaj nosi IP68, IP69 i IP69K certifikate koji jamče potpunu otpornost na vodu i prašinu, a posjeduje i SGS certifikat s pet zvjezdica za otpornost na padove i ogrebotine.

Foto: Honor

Inspiracija dizajnom i dostupnost na tržištu

Ukupni dizajn donosi zanimljiv spoj modernih trendova i retro elemenata. Iako cjelokupni oblik može blago podsjetiti na neke konkurentske modele, Honor ističe kako je jedinstveni modul kamere na stražnjoj strani izravno inspiriran izgledom klasičnih ARRIFLEX filmskih kamera. Tvrtka je dodatno proširila ekosustav suradnjom s proizvođačem opreme SmallRig, s kojim su razvili posebne dodatke poput telekonverter leća i mobilnih video setova.

Uređaj dolazi u tri atraktivne boje, a početna cijena na kineskom tržištu iznosi oko 970 USD. Iako proizvođač planira postupno širenje dostupnosti na ostale svjetske regije tijekom nadolazećih mjeseci, stručnjaci predviđaju da se model vjerojatno neće službeno prodavati na tržištu Sjedinjenih Američkih Država. Sve veći naglasak na profesionalno video iskustvo jasno pokazuje smjer u kojem se kreće industrija vrhunskih pametnih telefona.

*uz korištenje AI-ja