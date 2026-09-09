Honor otkrio izgled novog top modela, Magic 9 stiže 28. rujna

Honor je najavio datum predstavljanja svoje nadolazeće perjanice, serije pametnih telefona Magic9. Tvrtka je uz to otkrila i dizajn uređaja te istaknula neke od ključnih značajki kamere. Uređaji iz nove serije već su dostupni za prednarudžbu na kineskom tržištu. Kako je potvrđeno u objavi na društvenoj mreži Weibo, serija Honor Magic9 debitirat će u Kini 28. rujna. Iako Honor nije službeno otkrio koliko će točno modela biti predstavljeno, nedavne glasine sugeriraju da bi se uz osnovni Magic9 mogli pojaviti i modeli Magic9 Pro te Magic9 Pro Max.

Značajna promjena u dizajnu

Nadolazeća serija donosi veliku promjenu u dizajnu u odnosu na prethodnu generaciju, napuštajući prepoznatljivi veliki kružni modul kamere. Novi modeli imat će veliki pravokutni modul smješten na stražnjoj strani. Unutar njega nalazit će se tri izreza za kamere. Najveći izrez s lijeve strane udomit će telefoto kameru, LED bljeskalicu i logotip tvrtke ARRI, dok će se preostale dvije kamere nalaziti u zasebnim kružnim izrezima pored.

Foto: Honor

Promotivni materijali prikazuju uređaj u novoj "Moss Green" zelenoj boji. Na prednjoj strani telefona nalazit će se izrez u obliku pilule u kojem će biti smještena selfie kamera i 3D ToF senzor za napredno prepoznavanje lica. Prema neslužbenim informacijama, veći modeli trebali bi imati zaslon dijagonale oko 6,8 inča.

Revolucionarne kamere u suradnji s tvrtkom ARRI

Glavni adut serije Honor Magic9 bit će fotografske mogućnosti, razvijene u strateškom partnerstvu s renomiranom njemačkom tvrtkom za filmsku opremu ARRI. Ovaj potez dio je šireg trenda u industriji gdje se proizvođači pametnih telefona udružuju s poznatim imenima iz svijeta fotografije kako bi poboljšali performanse svojih kamera i privukli zahtjevnije korisnike.

Dvostruki senzor od 200 MP i napredni telekonverteri

Službeno je potvrđeno da će telefoni imati dvostruku postavu stražnjih kamera od 200 MP. Ona uključuje primarni senzor veličine 1/1,28 inča s otvorom blende f/1,57 te telefoto senzor od 200 MP veličine 1/1,4 inča s otvorom blende f/2,6. Ovakva konfiguracija trebala bi osigurati iznimnu razinu detalja kako na standardnim tako i na zumiranim fotografijama.

Uz to, Honor će predstaviti i novi telekonverter kit od 500 mm, koji će se pridružiti postojećem od 200 mm, omogućujući korisnicima napredne mogućnosti zumiranja i svestranost kakva se rijetko viđa na pametnim telefonima. Uvođenje ovakvih dodataka pokazuje sve veću važnost koju proizvođači pridaju svestranosti sustava kamera.

Prva kvadratna selfie kamera na Androidu?

Pojavile su se i zanimljive glasine da bi Pro model mogao biti prvi Android telefon s kvadratnom selfie kamerom. Takav senzor omogućio bi širi kut snimanja, što bi bilo posebno korisno za grupne selfije i snimanje vlogova, eliminirajući potrebu za dodatnom opremom ili softverskim korekcijama.

Očekivane specifikacije i novi softver

Očekuje se da će seriju Magic9 pokretati nadolazeći Qualcommov flagship procesor, Snapdragon 8 Elite Gen 6, što jamči vrhunske performanse u svim zadacima. Također, nagađa se o izdašnoj bateriji čiji bi kapacitet mogao iznositi oko osam tisuća miliamper sati, što bi, ako se pokaže točnim, postavilo novi standard u premium segmentu pametnih telefona.

Istovremeno s predstavljanjem novih uređaja, Honor je potvrdio da će sljedeći tjedan predstaviti i svoj novi operativni sustav MagicOS 11, koji će biti temeljen na Androidu i donijeti niz poboljšanja u korisničkom sučelju i funkcionalnostima.

*uz korištenje AI-ja