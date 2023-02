Honor Magic5 Pro je novi 'kralj' kamera, a jeftiniji Magic5 Lite dobio je super izdržljivu bateriju

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Honor je u Barceloni predstavio pristupačni Magic5 Lite, ali i njegovu Pro verziju, a najatraktivniji je preklopni Magic Vs koji je dobio globalnu inačicu, no još nema podatka kad će on biti u Hrvatskoj

Kao što su najavili prošle godine, Honor je odlučio svoje flagship telefone lansirati globalno, a ne samo u Kini, pa su danas na sajmu Mobile World Congress predstavili Magic5 seriju, ali i preklopni Honor Magic Vs. Magic5 Lite stiže s 'top' baterijom Foto: Ivan Hruškovec/24sata Za korisnike u Hrvatskoj vjerojatno će najzanimljiviji biti Magic5 Lite koji je već i krenuo u prodaju (369 eura), a radi se o telefonu srednjeg ranga koji je dobio priznanje za najbolju bateriju po testovima DXOMARK-a. Telefon ima bateriju kapaciteta 5100 mAh što je impresivno s obzirom na debljinu od samo 7,9 mm. U laboratorijskim testovima telefonu su dali 152 boda i navode kako s umjerenim korištenjem može izdržati tri dana korištenja. S druge strane, Honor ističe kako su telefon dali u ruke influencerima koji su diljem Europe testirali telefon i tijekom dva dana, bez punjenja, obavljali gomilu zadataka, što je uključivalo i hrpu fotografiranja. Što se ostalih karakteristika tiče, Magic5 Lite dolazi sa 6,67-inčnim OLED ekranom koji je zakrivljen po rubovima i 120 Hz osvježenjem slike. Rezolucija mu je 1080x2400 piksela. Pogoni ga Snadpragon 695 čipset sa 6/128 Gb memorije. Opremili su ga kamerom od 64 megapksela uz koju su još širokokutna od 5 i makro od 2 megapiksela. Prednja snima selfije od 16 megapiksela. Magic5 Pro ima “najbolju” kameru na svijetu Foto: Honor Magic5 Pro je nova perjanica Honora, koji pogoni najnoviji Snapdragon 8 Gen2. Iz kineskog diva ističu da su dizajnom telefona odlučili odati počast Antoniju Gaudiju. Telefon dolazi sa 6,81-inčnim LTPO ekranom, za koji navode da je zakrivljen sa sve četiri strane. Navodi se i diskretni čipset koji bi trebao poboljšati prikaz slika u pokretu, a nudi visoki broj sličica u sekundi i certificiran je za HDR10+ i Imax Enhanced. Tu su i opcije za ublažavanje emitiranja plavog svjetla i umora očiju. Sve to je i ekranu donijelo prvo mjesto na DXOMARK testovima. A prvo mjesto su osvojili i na najatraktivnijoj ljestvici, onoj za kamere gdje je njihov sustav osvojio 152 boda i skinuo Huaweijev Mate 50 Pro s trona. Telefon dolazi s glavnom, širokokutnom i telefoto kamerom od 50 megapiksela te povećanim senzorom. Inače, standardni Magic5 dolazi s 54 mpx glavnom kamerom te 50 mpx širokokutnom kamerom i 32 mpx telefoto kamerom. Novi sustav fotografiranja, navode, olakšava snimanje kompleksnih scena, a posebno ističu noćne fotografije te umjetnu inteligenciju koja prepoznaje pokrete. Tako mogu prepoznati i najvišu točku skoka, čime su se pohvalili snimajući rušenje Guinnessova rekorda u zakucavanju. S Qualcommom su razvili sigurnosno rješenje za zaštitu podataka na hardverskoj razini, a Honor je poboljšao i svoje rješenje AI Privacy Call, odnosno sustav koji pomoću algoritma sprječava propuštanje privatnih poziva. Opremili su ga baterijom kapaciteta 5100 mAh, a podržava punjenje na 66W te bežično punjenje na 50W. Stajat će 1199 eura, a još nemamo informacije kad stiže kod nas, no trebao bi tijekom proljeća. Preklopni Magic Vs spreman za globalno tržište Foto: Ivan Hruškovec/24sata Honor je u Barceloni prikazao i MagicVs, svoj preklopni telefon, za koji još nemamo informacije kad će biti dostupan u Hrvatskoj. Ističe se dorađenim dizajnom šarke kojoj su broj elemenata sa 92 smanjili na samo četiri. Tako preklopljeni ekran nema gotovo nikakav vidljivi prorez, a trebao bi izdržati 400.000 otvaranja. Telefon je tanak samo 12,9 mm kad je preklopljen. Ima bateriju od 5000 mAh. Vanjski ekran ima dijagonalu 6,45 inča, a kad se rastvori telefon, s unutarnje strane se nalazi 7,9-inčni ekran. Magic Vs opremljen je trostrukim sustavom kamera, a glavna je 54-megapikselni IMX800 senzor. Uz nju se nalaze 50-mpx širokokutna i makro kamera te 8 mpx kamera s 3X optičkim zumom. Preklopni Magic Vs dolazi sa Snapdragonom 8 Gen1 te sa 8 ili 12 GB RAM-a i 256 ili 512 GB memorije. Iz Honora su istaknuli da bi trebao stajati oko 1599 eura.