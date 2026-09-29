Honor prkosi trendu: Tržište tableta pada, oni skočili 25,3%

HONOR je u drugom tromjesečju ove godine zabilježio rast isporuka tableta od 25,3 posto na godišnjoj razini u EMEA regiji, prema podacima analitičke tvrtke IDC. Time je ostvario najbrži rast među Android proizvođačima tableta u regiji.

Rast HONOR-a dolazi u trenutku kada se tržište suočava s padom potražnje. Ukupne isporuke Android tableta u EMEA regiji u drugom su tromjesečju pale za 10,5 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prema IDC-u, proizvođači koji su već prisutni na tržištu pametnih telefona koriste postojeću bazu korisnika za širenje na tržište tableta.

„Mnogi brendovi koji se sve snažnije pozicioniraju kao konkurencija Samsungu na tržištu Android tableta, poput HONOR-a, iskoristili su svoju etabliranu prisutnost na tržištu pametnih telefona za širenje u kategoriju tableta“, rekao je Daniel Goncalves, viši voditelj istraživanja u IDC-u.

HONOR pritom pokušava dodatno povezati svoje uređaje u jedinstveni ekosustav koji uključuje pametne telefone, tablete i nosive uređaje. Cilj je omogućiti jednostavnije prebacivanje između uređaja i njihovo korištenje za zabavu, rad, učenje i druge zadatke.

Klasični tableti bilježe veći pad

Tržište tableta istodobno se suočava s pritiskom viših cijena memorije i drugih komponenti, što povećava troškove proizvodnje. IDC bilježi i promjenu u interesu korisnika. Isporuke klasičnih tableta pale su 19,8 posto na godišnjoj razini, dok su modeli s odvojivom tipkovnicom zabilježili pad od 6,1 posto.

Takvi uređaji sve se češće koriste kao zamjena za prijenosna računala, posebno za rad i produktivnost. Proizvođači tableta zato sve više naglašavaju mogućnosti rada, povezivost i AI funkcije.

Unatoč padu cijelog tržišta, HONOR je u drugom tromjesečju uspio povećati isporuke za 25,3 posto, čime se izdvojio od ukupnog trenda u EMEA regiji.