Jeftini pametni telefoni mogli bi postati stvar prošlosti? A za sve to kriva je umjetna inteligencija

Možda je vrijeme da počnete štedjeti za svoj sljedeći mobilni uređaj zahvaljujući rastućoj potražnji za radnom memorijom i naprednim procesorima. Procvat podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju pokrenuo je razna poskupljenja diljem elektroničke industrije tijekom posljednjih nekoliko godina, a najnoviji podaci sugeriraju da su dani jeftinih pametnih telefona odbrojeni.

Značajan pad proizvodnje jeftinijih modela

Istraživanje koje je provela tvrtka Counterpoint Research procjenjuje da bi tržište pametnih telefona jeftinijih od 200 dolara moglo pasti za 40 posto do 2030. godine. Prema nedavno objavljenom izvješću portala TechRadar, taj pad znači da će tržište izgubiti 230 milijuna uređaja godišnje. Rastući troškovi memorije i čipseta ključni su čimbenici u ovoj prognozi, a osnovne linije proizvoda usmjerene na donji dio tržišta postaju sve manje isplative za same proizvođače.

Stručnjaci navode da umjetna inteligencija uzrokuje šok nalik tsunamiju u industriji pametnih telefona. To dovodi do nestašica i rekordnog rasta cijena. Analitičari tvrtke IDC također predviđaju da će globalna prodaja pametnih telefona uskoro pasti na najnižu razinu u više od deset godina, dok će prosječna prodajna cijena pametnog telefona porasti za 14 posto i dosegnuti rekordnih 523 dolara. Nestašica najteže pogađa proizvođače jeftinijih Android telefona, koji bilježe najveći pad isporuka na globalnoj razini.

Preusmjeravanje resursa i rast cijena komponenti

Glavni uzrok ovog problema leži u preusmjeravanju proizvodnih kapaciteta velikih tvornica. Proizvođači memorijskih čipova sve više daju prednost unosnijim ugovorima s velikim tehnološkim tvrtkama koje grade goleme podatkovne centre za umjetnu inteligenciju. Ta golema potražnja dovela je do drastičnog skoka cijena ključnih komponenti, a cijena radne memorije se u kratkom roku gotovo udvostručila.

Ovaj strukturni šok na tržištu vjerojatno će natjerati mnoge korisnike da svoje telefone zadrže znatno dulje nego što su to činili do sada. Stručnjaci predviđaju produljenje ciklusa zamjene uređaja, od čega će najviše profitirati tržište rabljenih i obnovljenih pametnih telefona. Planovi osiguranja mobilnih uređaja također bi mogli zabilježiti dulje pretplate, što će dodatno podržati tržište obnovljenih uređaja i zalihe starijih modela. Veliki igrači na tržištu već reagiraju na ove promjene, pa su tako brojni vodeći tehnološki divovi podigli cijene svojih najpoznatijih modela kako bi nadoknadili troškove proizvodnje.

Integracija novih tehnologija i rizik za slabije razvijena tržišta

Dok umjetna inteligencija u podatkovnim centrima troši goleme količine čipova, trend integracije takvih sustava u same pametne telefone stvara dodatni pritisak. Nove funkcije na uređajima zahtijevaju naprednije i znatno skuplje procesore te više memorije, što dodatno poskupljuje cijeli proces proizvodnje. Proizvođači se suočavaju s teškim odlukama, a neki namjerno smanjuju specifikacije uređaja kako bi zadržali cijene pod kontrolom, ugrađujući manje interne memorije ili slabije kamere.

Više premium telefona i uređaja srednje klase s boljim specifikacijama na prvi pogled zvuči kao pozitivan pomak na tržištu. Međutim, to izravno znači da će regije u kojima su jeftini telefoni od vitalnog značaja za komunikaciju puno teže ostvariti mobilnu internetsku povezanost. Ljudi s nižim primanjima, posebno u siromašnijim zemljama, mogli bi otkriti da im je pristup internetu postao preskup i nedostupan.

Analitičar tvrtke Counterpoint Research, Yang Wang, objasnio je kako će ove promjene trajno oblikovati industriju te ukazao na potencijalne probleme za korisnike s manjim budžetom.

​- Tržište pametnih telefona oporavit će se u smislu broja jedinica, ali pristupačni segment neće se vratiti na svoju prijašnju razinu -

On je također upozorio da prilike sada prelaze na uređaje srednje i visoke klase, ali viši cjenovni rangovi jednostavno ne mogu apsorbirati sav izgubljeni volumen prodaje.

​- Postoji i širi rizik za povezanost, jer bi gubitak pristupačnih novih pametnih telefona mogao otežati pristup internetu korisnicima koji se po prvi put spajaju u tržištima s nižim prihodima - kaže.

*uz korištenje AI-ja