Vozili smo novu Škodu Octaviju: Hrvatski bestseler je postao još bolji. Donosimo i cijene auta

Među prvima u Europi smo ovog tjedna dobili priliku isprobati redizajniranu Škodu Octaviju. Prvih 400 kilometara smo napravili na svjetskoj prezentaciji koja se održala u Češkoj, rodnoj zemlji Škode.

Foto: Å koda Auto

Od kada je predstavljena 1996. godine Škoda Octavia prodana je u 7,15 milijuna primjeraka, što ovaj model čini jednim od 10 najprodanijih u Europi i glavnim adutom u Škodinoj ponudi. I U Hrvatskoj je Octavia već desetljećima jedan od najprodavanijih, a dugi niz godina je čak bila i najprodavaniji automobil na tržištu. Octavia je unatoč navali SUV-ova i dalje najprodavaniji auto u mnogim državama i tako ostaje najvažniji model u ponudi Škode.

Foto: Škoda

Četvrtka generacija Octavie i dalje će se nuditi kao limuzina s petora vrata i karavanska verzija. Dizajnerske promjene su suptilne. Najveće vizualne promjene su sprijeda gdje je Octavia dobila promijenjenu masku ​​hladnjaka, novi odbojnik i i LED ili LED Matrix svjetla nove generacije. Time je izgled postao malo profinjeniji, no velike razlike na prvu nećete primijetiti. Škoda kao i Volkswagen vrlo konzervativno pristupa svakom redizajnu, po principu "zašto radikalno mijenjati ono što je dobro i uspješno". Straga Octavia također ima novi odbojnik i nova stražnja LED svjetla. Jedine važnije promjene na boku su novi naplatci od lake legure.

Foto: Å koda Auto

Škoda je posebno istaknula nova svjetla. Sprijeda se nudi klasični LED s novim svjetlosnim potpisom i 30 posto jačim oborenim svjetlima. LED Matrix svjetla su dostupna uz nadoplatu, a ona sada imaju 36 segmenta i pružaju mnogo bolje osvjetljenje u svim načinima rada. Ovakva svjetla imaju i specifičan, mnogo izraženiji svjetlosni potpis od osnovnih. I stražnja svjetla se nude u dvije varijante te također imaju nove svjetlosne potpise. Paleta boja Octavije uključuje deset varijanti, a novost je "Mamba Green" u isključivo za Octaviju Sportline i RS, i "Phoenix Orange" dostupna samo za Octaviju Combi.

Foto: Å koda Auto

Zbog dizajnerskim modifikacija obje verzije karoserije povećale su se za devet milimetara i sada obje mjere točno 4698 milimetara. No to, naravno nije utjecalo na ponudu prostora u unutrašnjosti. Nju zaista ne treba mijenjati jer Octavia je sa izuzetno prostranom kabinom u kojoj straga mogu sjediti i dvometraši, mjerilo za limuzine i karavane C-segmenta. Isto vrijedi i za ogroman prtljažnik. U limuzini on mjeri 600 litara, a u karavanu čak 640 litara.

Foto: Å koda Auto

Na prvi pogled teško je primijetiti bilo kakve promjene u dizajnu unutrašnjosti. On se doima praktično identičnim, no kad pogledate bolje primijetiti ćete mnoge razlike. Najočitiji novitet je veći 13-inčni dodirni zaslon koji dolazi u skupljim varijantama ili kao dodatna oprema. Osnovna verzija ima 10" zaslon u kombinaciji s jedna velikim digitalnim instrumentima, dok su analogni instrumenti ovim redizajnom otišli u povijest.

Foto: Å koda Auto

Iza dodirnog zaslona se krije potpuno novi Infotainment sustav kojeg smo već ranije upoznali u Superbu i Kodiaqu. Ovaj Infotainment mnogo je praktičniji za korištenje, rezolucija je bolja, a brzina i "glatkoća" rada osjetno bolja. Dvozonski Climatronic automatski klima uređaj od sada je dio standardne opreme u svim izvedbama Octavije. Tu su i nove Simply Clever značajke, novi park assist sustav te brži bežični punjač za mobitel. Većina materijala u unutrašnjosti je promijenjena, s naglaskom na održivost. Mnogo je više održivih materijala, nema kroma, a koža u top izvedbama je štavljena ekološki korištenjem taloga kave.

Foto: Å koda Auto

Uz Redizajn Octavia je obila četiri unaprijeđena četverocilindrična motora, dva benzinska i dva dizelska. Više nema trocilindričnih varijanti, a osnovni motori redizajnirane Octavije su 1,5-litreni TSI benzinski motor i 2.0 TDI dizelski agregat. Oba razvijaju 115 KS i kombinirani su sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem. Osnovni benzinski 1.5 TSI sa 115 KS dostupan je i u blagoj hibridnoj verziji s DSG mjenjačem koji ima sedam brzina.

Foto: Å koda Auto

Iznad ova dva motora su varijante sa 150 KS, benzinac s ručnim mjenjačem i kao blagi hibrid s DSG-om te dvolitreni TDI dizel s automatikom. Najsnažniji motor u standardnoj Octaviji je 2-litreni benzinac sa 204 KS koji serijski ima pogon na sve kotače i DSG. Vrh ponude je sportska Octavia RS koja ima 2-litreni benzinac s 265 KS. No na ove snažnije verzije ćemo morati još pričekati jer RS dolazi u rujnu ove, a 4x4 u veljači iduće godine.

Foto: Å koda Auto

U vožnji se Octavia doima malo profinjenijom od modela prije redizajna, no manje više sve je tu jako dobro poznato. Vrlo ugodno nas je iznenadila potrošnja benzinske verzije od 150 KS koja nam je na stotinjak kilometara otvorene ceste i autoceste između Beča i češkog Znojma trošila samo 4,7 l/100 km prilikom nježnije vožnje po brzinskim ograničenjima. Isprobali smo i TDI sa 150 KS i automatikom, no na malo življoj dionici, no ni kod ovog modela potrošnja na otvorenoj cesti i autocesti nije prebacila 5 l/100 km. Kod obje varijante koje smo isprobali primijetili smo malo manju razinu buke u vožnji i malo uvjerljivije ponašanje automobila na autocesti, no za više dojmova trebat ćemo pričekati da nam automobil dođe na test. U svakom slučaju, kao i kod prethodnice, Octaviji je teško naći ozbiljnu zamjerku i nije ni čuda da je toliko popularna kako kod tvrtki tako i kod privatnih kupaca.

Foto: Å koda Auto

Nova struktura ponude sada se sastoji od četiri linije opreme: “Essence”, “Selection”, “Sportline” i “RS”. U unutrašnjosti Škoda sada za Octaviju nudi devet takozvanih “Design Selections” uređenja interijera, od kojih je pojedine moguće kombinirati s određenim linijama opreme. Objavljene su i cijene za Hrvatsku. I Hrvatskoj se osnovni Essence za sada neće nuditi te je bazni model bogatije opremljeni Selection koji košta od 27.225 eura uz benzinski motor od 116 KS. Kompletan cjenik svih varijanti koje se trenutno nude u Hrvatskoj donosimo u nastavku.

Foto: Å koda Auto

Nova Octavia Selection:

1.5 TSI 85 kW (115 KS) od 27.224,97 €

1.5. TSI DSG mHEV 85 kW (115 KS) od 28.916,98 €

1.5. TSI 110 kW (150 KS) od 28.484,50 €

1.5. TSI DSG mHEV 110 kW (150 KS) od 31.026,37 €

2.0 TDI 85 kW (115 KS) od 29.990,33 €

2.0 TDI DSG 110 kW (150 KS) od 33.358,52 €

Nova Octavia SportLine:

1.5. TSI 110 kW (150 KS) od 31.481,77 €

1.5. TSI DSG mHEV 110 kW (150 KS) od 34.014,25 €

2.0 TDI 85 kW (115 KS) od 33.035,58 €

2.0 TDI DSG 110 kW (150 KS) od 36.427,13 €

Nova Octavia Combi Selection:

1.5 TSI 85 kW (115 KS) od 28.130,79 €

1.5. TSI DSG mHEV 85 kW (115 KS) od 29.865,75 €

1.5. TSI 110 kW (150 KS) od 29.384,35 €

1.5. TSI DSG mHEV 110 kW (150 KS) od 31.927,50 €

2.0 TDI 85 kW (115 KS) od 30.905,21 €

2.0 TDI DSG 110 kW (150 KS) od 34.289,24 €

Nova Octavia Combi SportLine:

1.5. TSI 110 kW (150 KS) od 32.390,57 €

1.5. TSI DSG mHEV 110 kW (150 KS) od 34.913,44 €

2.0 TDI 85 kW (115 KS) od 33.904,20 €

2.0 TDI DSG 110 kW (150 KS) od 37.345,38 €