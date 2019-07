Hrvatica iskopala 3.400 godina staru palaču: 'Šokirali smo se'

Osam smo godina čekali dramatičnu sušu kako bismo mogli početi s iskapanjem, počinje svoju priču dr. sc. Ivana Puljiz (31).

Hrvatica je vodila jedno od ključnih arheoloških iskapanja u proteklih nekoliko desetljeća. Arheologinja podrijetlom iz sela Runovići u Imotskoj krajini sa suradnicima u koritu Tigrisa otkrila je 3.400 godina staru palaču mitanske kulture.

Foto: Universität Tübingen

Doktorica Puljiz rođena je i odrasla u Njemačkoj, a zaposlena je kao arheologinja na Sveučilištu u Tübingenu.

- Na svom poslijedoktorskom projektu istražujem ulogu ruralnih naseobina iz drugog tisućljetna prije Krista koje su bile bitne za društveni razvoj - opisuje sam ukratko svoj rad.

Foto: Universität Tübingen

Još za vrijeme studija arheologije, priča nam, sudjelovala je na arheološkim iskapanjima u Qatni u današnjoj Siriji, što je morala prekinuti nakon što je izbio rat.

- Već 2013. počela sam sudjelovati na projektima Kurdistanu. S kolegom dr. sc. Hasanom Ahmedom Qasimom u jesen 2018. izvela sam prva iskopavanja na nalazištu Kemune, na kojem se vjerojatno nalazio antički Zahiku - kaže arheologinja.

Foto: Universität Tübingen

Kemune se, nastavlja, nalazi kraj Tigrisa i preplavljeno je kad je 1986. izgrađena Mosulska brana.

- Imali smo sreće da se 2010., kad smo bili ondje, vodostaj spustio pa je dr. Ahmed Qasim otkrio moguće nalazište. A onda smo krenuli čekati... - prisjeća se Puljiz.

Foto: Universität Tübingen

U jesen 2018. konačno su počeli s iskapanjima. U 3,5 tjedana, koliko su ona trajala,a naišli su na dijelove ogromne palače koja pripada vremenu Mitanskog Kraljevstva. Senzacionalna plača, pojašnjava nam arheologinja, potječe iz razdoblja od 1500. do 1350. prije Krista, a teško joj je, dodaje, i izdvojiti najzanimljivije detalje otkrića u kurdskoj autonomnoj regiji na sjeveru Iraka.

- Među najspektakularnije nalaze svakako spadaju ostaci zidnih boja, koje smo pronašli u dvjema prostorijama. Takvi bojani zidovi iz vremena Mitani Kraljevstva do sada su bili poznati samo na jednom mjestu - hvali nam arheologinja rad tima kojeg je vodila s dr. Hasanom Ahmedom Qasimom, a koji su činili njemački i kurdski arheolozi.

Foto: Universität Tübingen

Zidovi pronađene palače visoki su do dva metra, a arheolozi su na njima pronašli murale u crvenoj i plavoj boji. Otkriće je to koje je šokiralo ne samo njih, već i znanstvenu zajednicu. No ni tu nije kraj.

- Pronašli smo i deset glinenih pločica s tekstom na klinastim pismom. Očekujemo da će nam pružiti uvid u političku i upravnu organizaciju i strukturu Mitanskog Kraljevstva o kojem se inače vrlo malo do sada znalo - objašnjava Puljiz, za koju rad na pronađenim predmetima tek počinje.

Što su sve otkrili, saznat će kroz analizirajući predmete, jer - cijelo nalazište sada se nalazi pod vodom.

- Od ove zime arheološko nalazište Kemune je ponovo potopljeno u cijelosti i ne znam kada ćemo moći nastaviti s iskapanjima. Možda tek kad u Turskoj bude završena brana Ilisu, koja bi reducirala dotok vode u Mosulsko jezero - kaže Puljiz.

Kako su znali da će razina Tigrisa porasti, trudili su se biti čim brži. U tome im je, naglašava, svakako pomogla činjenica da je Kurdska arheološka organizacija preuzela financiranje projekta.

- Kopali smo što smo brže mogli - prisjetila se arheologinja.

Foto: Universität Tübingen

Za Hrvatsku je, priča nam, veže obitelj.

Foto: Universität Tübingen

- Nažalost, ne mogu često doći u Hrvatsku jer svake godine ljeto provedem na iskapanjima u Kurdistanu - zaključila je Puljiz.