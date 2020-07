Hrvatska najava za Ghost of Tsushima otkriva i detalje igre

Ghost of Tsushima izlazi 17. srpnja, a nova najava na hrvatskom jeziku otkriva i niz detalja i odlično dizajniranih scena. Igra će imati titlove na hrvatskom, ali i izbornike kako bi se lakše snalazili u borbama

<p>PlayStation je četiri dana uoči izlaska igre Ghost of Tsushima objavio novu najavu za svoju veliku ljetnu PS4 igru, koja je dobila i titlove na hrvatskom jeziku. </p><p><br/> Upravo je to i jedan od dobrih detalja koji bi mogli privući igrače ovoj borilačkoj igri smještenoj u Japan. Naime, izbornici i titlovi bit će prevedeni na hrvatski, što će svakako olakšati igranje, a sudeći po ranijim igrama, poput Last of Us 2, može se očekivati kvalitetan prijevod. </p><p>Nova najava otkiva nam sjajno dizajnirane scene igre u kojoj je glavni junak Jin Sakai. On mora zaboraviti samurajske tradicije koje su ga oblikovale kao ratnika i krenuti novim putem, putem Duha, i boriti se u nekonvencionalnom ratu za slobodu Tsushime.</p><p>Za one koji žele posebno iskustvo uranjanja u japansku kulturu dostupna je i opcija slušanja dijaloga na japanskom jeziku dok ljubitelji filmske kulture mogu aktivirati i Kurosawa prikaz koji će iskustvo igranja približiti tradiciji samurajskih filmova.</p>