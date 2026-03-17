Sony slušao igrače: PlayStation Portal upravo postao još bolji

Sony je danas najavio novo veliko ažuriranje za svoju prijenosnu konzolu PlayStation Portal koje stiže 18. ožujka. Ovaj paket poboljšanja donosi ključne nadogradnje osmišljene da pruže veću vizualnu vjernost, fluidnije interakcije i besprijekornije cjelokupno iskustvo, rješavajući neke od glavnih zamjerki koje su korisnici imali od izlaska uređaja. Iako je Portal inicijalno dočekan s dozom skepse, pokazao se kao neočekivani hit, a ovo ažuriranje pokazuje i da Sony sluša svoju rastuću bazu korisnika.

Novi 1080p mod rješava veliku zamjerku

Glavna zvijezda novog ažuriranja je uvođenje "1080p High Quality" moda za Remote Play i Cloud Streaming. Iako je Portal i do sada podržavao 1080p rezoluciju, mnogi su se korisnici žalili na povremenu pikselizaciju i artefakte u slici, čak i uz stabilnu internetsku vezu. Novi mod, kako je objašnjeno na službenom PlayStation Blogu, koristi veći bitrate kako bi pružio osjetno čišću i stabilniju sliku, što bi trebalo značajno smanjiti vizualne smetnje. Za optimalno iskustvo preporučuje se internetska veza od najmanje 15 Mbps. Opcija se može jednostavno aktivirati unutar brzog izbornika (Quick Menu), no potrebno je ponovno pokrenuti sesiju igranja kako bi promjena stupila na snagu. Ovaj dodatak izravan je odgovor na najveću kritiku upućenu uređaju i za mnoge bi mogao biti presudan faktor koji će iskustvo igranja podići na višu razinu.

Foto: Playstation

Poboljšanja za igranje u oblaku i lakša prijava

Osim grafičkih poboljšanja, ažuriranje donosi i niz praktičnih promjena koje poboljšavaju cjelokupno korisničko iskustvo. Korisnici koji putem Cloud Streaminga pokreću pakete igara (game bundles) sada će dobiti novi izbornik koji im omogućuje da izravno odaberu koju igru iz paketa žele igrati. Uvedena su i jasna obavještenja na zaslonu za pozive u igru, pa igrači više neće propuštati pozive prijatelja dok su usred sesije. Ljubitelji trofeja bit će zadovoljni novim, poboljšanim notifikacijama koje sada prikazuju ime i sliku trofeja, dok će platinasti trofeji biti popraćeni posebnom animacijom. Dodatno, pojednostavljen je i proces prve prijave. Novi korisnici sada mogu kreirati PlayStation račun ili se prijaviti na postojeći skeniranjem QR koda putem mobilnog telefona, što skraćuje inicijalni proces postavljanja koji je nekima oduzimao i do dvadeset minuta.

Rastuća popularnost unatoč skepsi

Ovo ažuriranje dolazi u trenutku kada PlayStation Portal bilježi impresivan rast. Prema Sonyjevim podacima, broj mjesečnih korisnika Cloud Streaminga na Portalu porastao je za čak 162 posto u siječnju u odnosu na godinu ranije. Također, više od 50 posto svih vlasnika Portala ujedno su i pretplatnici na PlayStation Plus Premium, što ukazuje na snažan interes za igranje u oblaku. Uređaj, koji je do kraja 2024. godine prodan u oko dva milijuna primjeraka, nadmašio je mnoga očekivanja i stvorio vjernu bazu korisnika, a najnovija poboljšanja zasigurno će dodatno učvrstiti njegovu poziciju na tržištu.