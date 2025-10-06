Uz sve sofisticiranije napade, umjetnu inteligenciju u službi hakera i rastuće prijetnje malim i srednjim poduzećima – kibernetička sigurnost nikada nije bila važnija.
Hrvatska prati EU standarde, ali kibernetički napadi ne prestaju
Europska unija proglasila je listopad mjesecom kibernetičke sigurnosti. Tema koja se možda nekima čini tehničkom ili dalekom zapravo se tiče svih nas – od građana do velikih i malih tvrtki. Svaki put kada ne odgovorimo na "Mama, telefon mi je pokvaren" SMS ili izbrišemo sumnjivi mail, izbjegli smo potencijalnu prevaru koja nas, građane, kao i organizacije u kojima radimo, može stajati vremena i novca, a ponekad i poslovanja.
Podaci Ministarstva unutarnjih poslova pokazuju da je samo u prvih pet mjeseci ove godine u Hrvatskoj zabilježeno 776 kaznenih djela kibernetičkog kriminala. Iako je to 14,8 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine, financijska šteta i dalje se mjeri u milijunima eura. Posebno zabrinjava činjenica da stopa razriješenosti ovih slučajeva iznosi samo oko 40 posto.
Ransomware, prijevare i AI napadi
Bankarske prijevare, lažne investicije u kriptovalute te ransomware napadi najčešći su scenariji u kojima tvrtke i građani ostaju bez svojih podataka i novca. Samo u prvoj polovici godine prijavljena je šteta veća od 6,2 milijuna eura, a stručnjaci upozoravaju da su brojke vjerojatno i veće jer mnogi napadi ostaju neprijavljeni.
„Najčešći oblici internetskih prijevara u Hrvatskoj su bankarske prijevare koje ciljaju na tvrtke i građane, a kriminalci se lažno predstavljaju kao djelatnici hrvatskih poslovnih banaka, kao i investicijske prijevare u vezi ulaganja u nepostojeće poslovne aktivnosti ili kriptovalute”, poručuju iz MUP-a RH.
Napadi su sve sofisticiraniji, a kriminalci sve češće koriste umjetnu inteligenciju za razvijanje novih metoda prijevara. Dodaju i da su izazovi u otkrivanju počinitelja kaznenih djela povezani s okolnošću da se najveći broj počinitelja nalazi u inozemstvu te korištenjem tehnologija koje omogućuju anonimnost na internetu, kao što su VoIP tehnologija, VPN servisi i Tor mreže.
Meta nisu samo velike kompanije – ugrožene su i male i srednje tvrtke, često zato što podcjenjuju ozbiljnost prijetnji i na vrijeme ne ulažu u zaštitu. Mnoge pritom vjeruju da su sigurnosne mjere preskupe, iako već osnovni koraci mogu značajno smanjiti rizik.
„Kibernetički napadi više nisu nešto što se događa negdje drugdje i nekome drugome. Danas su oni dio svakodnevice, a posebno zabrinjava činjenica da su osobni podaci u fokusu hakera jer upravo oni otvaraju vrata različitim vrstama prijevara“, poručuje Neven Matas, direktor za kibernetičku sigurnost u Infinumu.
U Infinumu provode usluge ispitivanja sigurnosti softvera kroz penetracijsko testiranje, pri čemu aktivno traže i uklanjaju sigurnosne nedostatke u digitalnim proizvodima i sustavima kako bi ih učinili otpornijima na napade.
A kako bi zaposlenici, često najslabija karika u lancu organizacijske sigurnosti, znali prepoznati sumnjive poruke i reagirati na pravi način, Infinum provodi i programe socijalnog inženjeringa koji timove testiraju kroz simulirane kibernetičke prijevare. Na taj način zaposlenici u sigurnom okruženju uvježbavaju prepoznavanje i odgovaranje na potencijalne napade, uče o najčešćim zamkama i postupno jačaju sigurnosnu kulturu cijele organizacije.
Stručnjaci: sigurnost je proces, a ne jednokratna odluka
Iz Infinuma naglašavaju da kibernetička sigurnost ne smije biti shvaćena kao jednokratna aktivnost ili trošak, nego kao ulaganje u budućnost. Dovoljna je samo jedna uspješna prijevara da ugrozi višegodišnje poslovanje, podatke i svu digitalnu imovinu kojom tvrtka raspolaže. S druge strane, dobra je vijest da rješenja postoje: edukacija zaposlenika, redovite provjere sustava i uvođenje modernih tehnologija zaštite mogu značajno smanjiti rizik.
„Kad organizacije ozbiljno shvate sigurnost, ne štite samo podatke, već grade temelj poslovnog povjerenja. Vjerujemo da će u bliskoj budućnosti upravo to biti konkurentska prednost s jasnim i mjerljivim poslovnim rezultatima”, zaključuje Matas.
Umjesto da kibernetičku sigurnost doživljavamo kao nužno zlo, stručnjaci je ističu kao priliku za jačanje povjerenja i otpornosti.
